台電保證「全年供電無虞」：已盤點完成每月除役與上線機組

▲台電。（圖／記者周宸亘攝）



文／中央社

近期停電事件引發關注，經濟部長郭智輝今天重申沒有缺電，並表示7月起公告用電量讓大家安心。台電說明，已逐月盤點至年底電力供需狀況，雖有部分機組陸續除役，但也有新機組加入供電，可以確保全年供電無虞。

近期停、跳電事件頻傳，電力供應再度引發關注。經濟部長郭智輝今天在立法院受訪時重申「沒有缺電」，他並表示，將從7月起完全公告有多少電、會用到多少電，全部公開給民眾了解，讓大家可以安心。

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台電稍晚發布新聞稿，揭露到年底前電力供需概況指出，今年7月核三1號機（95萬瓩）除役，但民營豐德電廠3號機（110萬瓩）加入供電；9月麥寮2號機（60萬瓩）除役，但同時新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩，即使考量天然氣調度，仍可貢獻發電60萬瓩，各月份供電能力皆大於尖峰負載需求。

至於冬天10至12月空污季，台電表示，雖須配合減煤而減少發電，但因冬季用電負載較低，且有再生能源出力，加上12月大潭7號機（91萬瓩）及興達新1號機（130萬瓩）上線，皆可滿足負載需求。

針對今天環團關心麥寮電廠除役議題，台電指出，麥寮2號機預計9月除役，麥寮1號機部分，先前因配合地方主管機關調整操作許可證的生煤用量，導致合約期間部分電量未發足，履約不完全，因此麥寮電廠向台電提出將短發電量、繼續發完的要求。

台電進一步說明，地方主管機關雲林縣政府也表達，因麥寮電廠操作許可證尚未到期，只要符合法定條件，應可繼續運作。台電基於補發電量仍屬履行原購售電合約，並未超出原合約發電總量範圍，因此在麥寮1號機可合法履約前提下，同意其於2025年底前補發。