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中榮CAR-T細胞治療突破　陶藝界「大寶老師」罹淋巴癌迎新生

▲台中榮民總醫院CAR-T細胞治療收案量為全國第二，今日分享2位淋巴癌第四期經治療又復發的患者，經團隊的治療與照顧下達到完全治療療效。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲基因嵌合T細胞治療（Chimeric Antigen Receptor T-cell；CAR-T）治療過程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

中央健康保險署在2023年11月將基因嵌合T細胞治療納入健保後，讓昂貴的細胞治療不再是可望而不可及。台中榮民總醫院CAR-T細胞治療收案量為全國第二，今（20）日分享2位淋巴癌第四期經治療又復發的患者，經團隊的治療與照顧下達到完全治療療效，這在漫長艱辛的抗癌過程中，是令人振奮的佳音。

台中榮總第一位CAR-T細胞治療的病人李先生，2011年確診為瀰漫性大B細胞淋巴瘤，第一次治療後於8年後復發，在第二線的化學治療、自體骨髓移植後，2023年再度復發，找上了台中榮總李冠德醫師進行評估與討論，李冠德醫師在評估李先生的病程、治療史及身心狀況後，與曾慧恩醫師共同為病人進行細胞治療，在克服了持續性發燒與血壓下降的免疫風暴後，追蹤至今4個月，腫瘤消失且無復發跡象。

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陶藝界的「大寶老師」，2020年6月確診罹患濾泡型淋巴癌第四期，接受了第一線治療，2022年的8月復發，加入當時南部醫院的臨床試驗，進行新藥標靶治療，不幸的是，因為腫瘤的頑強，仍於2023年7月發現疾病惡化。大寶老師的兒子輾轉得知台中榮總可以針對淋巴瘤做進行CAR-T細胞治療，於是帶著病歷，從南部來到台中榮總的腫瘤內科曾慧恩醫師門診尋求諮詢與治療。

因為CAR-T細胞治療是一種尖端的醫療技術，有著可以完全治癒淋巴癌的實證，可能的風險如免疫風暴，症狀包括高燒不退、血壓血氧下降、意識不清，甚至是休克。台中榮總的CAR-T治療團隊，在醫師、護理師、藥師、醫檢師等團隊合作照護下，李先生和大寶老師恢復了健康，不只病人生命獲得延續，家人也受到無比的鼓舞。

「住院將近兩周的時間，抗癌之路困難艱辛，但我們堅定的信仰跟不斷的禱告，在上帝的恩典中，我們得到您和李冠德醫師的全力醫療，獲得最佳的照護，帶來病得醫治的盼望和結果，我們滿懷感恩。」大寶老師的結髮妻子曾是牧師也是老師，她虔誠且始終相信希望的對曾慧恩醫師說道，倚靠神的恩典，帶領我們走過死蔭的幽谷，感謝中榮整個醫療團隊無微不至的照顧，讓大寶老師重獲新生也延續了那質樸、充滿生機的藝術生命。

CAR-T細胞免疫治療健保給付條件：病人需符合「25 歲以下急性淋巴性白血病」或「成人之瀰漫性大B細胞淋巴瘤」，經過兩線標準治療後，若治療反應仍不佳或發生復發，有機會符合健保給付資格。

▲台中榮民總醫院CAR-T細胞治療收案量為全國第二，今日分享2位淋巴癌第四期經治療又復發的患者，經團隊的治療與照顧下達到完全治療療效。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中榮民總醫院CAR-T細胞治療收案量為全國第二，今日分享2位淋巴癌第四期經治療又復發的患者，經團隊的治療與照顧下達到完全治療療效。（圖／記者游瓊華翻攝）

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