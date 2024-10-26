IG破萬粉！「超正國軍政戰士」妹子也暈了　大票心動：想簽了

▲國軍正妹葉采青，下同。（圖／翻攝自IG／eunice830220）

記者鄺郁庭／綜合報導

「這樣清新的外表真的有助於國軍加分！」一名女網友近日無意間看到一位國軍妹的照片，整個驚艷不已，不只外型清新亮麗，觀察下來也覺得很正派。值得注意的是，該名國軍正妹去年就曾引起討論，當時她的IG帳號追蹤數約2000，現在粉絲數已經超過1.3萬人。

原PO在Dcard發文「現在的軍人這麼美嗎？」文中貼出多張國軍正妹的照片，文中直讚女生給人的感覺很討喜，「不會像一堆瞎妹一樣討人厭，雖然看到一堆人在那邊看到她就想簽志願役很好笑，但我覺得這樣清新的外表真的有助於國軍加分。」她還說自己有觀察女方一段時間，發現對方很正派，默默的就被圈粉。

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另外，原PO貼出的照片中，有一張帶有正妹IG帳號，實際查詢會發現她的人氣不低，粉絲數已經超過1.3萬人。她則經常在IG上分享軍中日常，像是錄製莒光園地的片段，還有國慶日身著軍服與國旗合照等等，當然也有不少日常出遊照，清新亮眼的外型，總能吸引粉絲大讚「超美！」

事實上，這位國軍正妹是陸軍第六軍團關渡地區指揮部的政戰中士葉采青，過去曾是醫務兵，被網友封為「國軍田中千繪」。去年，她的照片就曾被網友分享到PTT表特版，引來鄉民比讚，「這水準不是因為在軍中才算漂亮欸」、「各位該簽下去了吧！」