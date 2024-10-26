　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

唐綺陽20年前辣照流出！　一票人認不出：正到不行

唐綺陽20年前辣照流出　美到網友認不出：真的是老師？

▲唐綺陽最近靠飲食控制成功瘦下15公斤，她透露距離自己目標還差3公斤。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽，平易近人聊占星又不時有精準預言，讓她擁有高人氣。不久前唐綺陽現身廣播金鐘獎領獎時已瘦下15公斤，展現驚人毅力，近日她曬出20年前的辣照與現今對比，當年的她美到粉絲都差點認不出來，盛讚她一直以來都是個美女。

唐綺陽昨（25）日在IG分更新動態，她上傳近日出席活動的現況和20年前的照片，有感而發地說，「20年可以發生很多事，比方說瘦了又胖，胖了又瘦」，笑說自己已經不是喜歡陽光沙灘比基尼的年紀，但現在的她還是喜歡出去玩，近期才透過旅遊平台訂了不少行程準備大玩特玩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐綺陽20年前辣照流出　美到網友認不出：真的是老師？

▲唐綺陽20年前辣照曝光，陽光又性感的樣子讓網友差點認不出來。（圖／翻攝自唐綺陽IG）

貼文中唐綺陽附上20年前在海邊拍攝的泳裝照，當年她擁有小麥色肌膚和穠纖合度的身材，結實腹部和有線條的蜜大腿，完全是個陽光正妹。但唐綺陽20年前風格與現在落差甚大，令廣大網友紛紛驚呼，「老師好瘦好美」、「天啊！已經比20年前瘦了吧」、「那真的是老師嗎？正到不行」，還有人讚嘆唐綺陽是美魔女，根本不像是58歲。

唐綺陽在廣播金鐘獎現身領獎時，瘦了15公斤驚豔全場，但她卻謙虛表示，自己還沒達到目標，還需要再減3公斤，公開目前體重是60多公斤。

延伸閱讀
外遇營養師「妻忍10年離世」　名醫黎雨青發聲道歉…李怡貞狂酸：深情標竿
婆婆房產超多「卻讓兒孫租屋」　人妻怨：不送1間太絕情
人妻外遇羞喊「放鬆一下再回去當好媽媽」　夫見鹹濕對話氣炸提告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住爆乳」
大蛇丸紅毯遭疑「好事將近」　本人緊張發聲
桃猿開複數約　全力留2球星
快訊／台中死亡車禍　騎士爆頭亡
更進化了！志祺七七「超帥」現身走鐘
不是拔插頭！冷氣「收工前5步驟」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

IG破萬粉！「超正國軍政戰士」妹子也暈了　大票心動：想簽了

唐綺陽20年前辣照流出！　一票人認不出：正到不行

天母萬聖趴驚見「超萌恰吉、檳榔姐妹花」　超正天使惡魔辣翻

3條動脈阻塞！壯年男突發心肌梗塞昏倒　葉克膜鬼門關前搶命

快訊／對流旺盛！4縣市大雨特報　下到入夜

康芮颱風路徑西修「影響台灣機率上升」　粉專示警1地降雨明顯

LINE免費爽用「1000萬組貼圖、主題、表情貼」！網驚：下載不完

高美燈塔旅宿開張半年「住房率約5成」　航港局：人數還不多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

IG破萬粉！「超正國軍政戰士」妹子也暈了　大票心動：想簽了

唐綺陽20年前辣照流出！　一票人認不出：正到不行

天母萬聖趴驚見「超萌恰吉、檳榔姐妹花」　超正天使惡魔辣翻

3條動脈阻塞！壯年男突發心肌梗塞昏倒　葉克膜鬼門關前搶命

快訊／對流旺盛！4縣市大雨特報　下到入夜

康芮颱風路徑西修「影響台灣機率上升」　粉專示警1地降雨明顯

LINE免費爽用「1000萬組貼圖、主題、表情貼」！網驚：下載不完

高美燈塔旅宿開張半年「住房率約5成」　航港局：人數還不多

李多慧自爆將在台開創事業　喝手搖飲必喝全糖　最愛飲料曝光

「獨臂刀王」王羽離世兩年！　女兒捐贈珍貴遺物：電影是爸爸的家

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

大蛇丸愛情事業兩得意！遭疑「好事將近」本人發聲　曝一招征服女友

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

嘉義3.1地震「和中埔大地震位置相同」　專家示警：當年360人死亡

高雄高球俱樂部傳有毒！　老闆竟是「台灣五大家族」

全球人口破81億驚呆她　全場「嘆1現象」更可怕

康芮颱風路徑西修「影響台灣機率上升」　粉專示警1地降雨明顯

週末很夏天　雙颱侵台機率曝

橘子藏身日本！謝龍介曝「最怕1狀況」那就慘了

忙搶周董票「公司頭獎30萬掰了」　他大崩潰

小心意外！　12星座「一週運勢」曝光

康芮颱風下周一北轉「不排除更接近台灣」　北部雨彈連5天

更多熱門

相關新聞

可當情場高手卻超專一三大星座！

可當情場高手卻超專一三大星座！

在生命中想要成為什麼樣的人、做什麼樣的事情，其實大多數都是可以選擇的，以下這三大星座就是在感情上其實可以當個情場高手，但卻往往只想跟一個人好好廝守終身，快來看看另一半有沒有上榜？

小心意外！　12星座「一週運勢」曝光

小心意外！　12星座「一週運勢」曝光

柯震東也拿到獵人卡包！

柯震東也拿到獵人卡包！

唐綺陽意外洩實際年齡！同框「韓大咖歌手」

唐綺陽意外洩實際年齡！同框「韓大咖歌手」

不輕易爆炸！忍耐力最強TOP3星座

不輕易爆炸！忍耐力最強TOP3星座

關鍵字：

唐綺陽星座瘦身美魔女泳裝

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

NanaQ被分手5天公開內幕！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面