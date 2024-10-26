唐綺陽20年前辣照流出！　一票人認不出：正到不行

▲唐綺陽最近靠飲食控制成功瘦下15公斤，她透露距離自己目標還差3公斤。（圖／CTWANT提供）

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被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽，平易近人聊占星又不時有精準預言，讓她擁有高人氣。不久前唐綺陽現身廣播金鐘獎領獎時已瘦下15公斤，展現驚人毅力，近日她曬出20年前的辣照與現今對比，當年的她美到粉絲都差點認不出來，盛讚她一直以來都是個美女。

唐綺陽昨（25）日在IG分更新動態，她上傳近日出席活動的現況和20年前的照片，有感而發地說，「20年可以發生很多事，比方說瘦了又胖，胖了又瘦」，笑說自己已經不是喜歡陽光沙灘比基尼的年紀，但現在的她還是喜歡出去玩，近期才透過旅遊平台訂了不少行程準備大玩特玩。

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▲唐綺陽20年前辣照曝光，陽光又性感的樣子讓網友差點認不出來。（圖／翻攝自唐綺陽IG）

貼文中唐綺陽附上20年前在海邊拍攝的泳裝照，當年她擁有小麥色肌膚和穠纖合度的身材，結實腹部和有線條的蜜大腿，完全是個陽光正妹。但唐綺陽20年前風格與現在落差甚大，令廣大網友紛紛驚呼，「老師好瘦好美」、「天啊！已經比20年前瘦了吧」、「那真的是老師嗎？正到不行」，還有人讚嘆唐綺陽是美魔女，根本不像是58歲。

唐綺陽在廣播金鐘獎現身領獎時，瘦了15公斤驚豔全場，但她卻謙虛表示，自己還沒達到目標，還需要再減3公斤，公開目前體重是60多公斤。

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