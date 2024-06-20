「中共灰色作戰收效強大」　盧德允：台灣應付軍演僅一套人負荷大

▲國防部前視察盧德允。（圖／盧德允YT頻道）



記者陶本和／台北報導

中共近年對台實施「灰色地帶作戰」，資深軍事記者背景的國防部前視察盧德允20日表示，灰色作戰可以說事半功倍，收效強大；而中共近來聯合利劍2024A的圍台軍演，國人相當無感，但國軍負荷很大，中共可輪調不會累，但我軍就一套人馬來應付。

對於灰色地帶作戰，盧德允表示，如果用陰謀論想這件事情，也不是說沒有道理，比如中共方面可能是民間人士，在廈門那邊放無人機到金門的外島，拍了很多影像，可以發現我們對於這樣無人機的騷擾行動，幾乎沒有什麼反制的作為。

盧德允說，這些畫面傳到世界上、Youtube上，會發現我們的守軍，根本不知道無人機已經凌空，所謂的「不知不覺」，或者是看到無人機，拿槍也打不到，也不知道該打還是不該打，這讓我們非常尷尬，精神壓力也都很大。他指出，這就是一種灰色作戰模式，以陰謀論來看的話，最近一艘小艇直衝淡水河口，也或許是一種灰色作戰。

盧德允分析，這件事讓海防漏洞顯現出來，攤在國人面前，海委會主委管碧玲本來還想大事化小，輕鬆帶過，但後來政府發覺國人對這件事反應不好，新聞聲量很大，最後用到行政院長卓榮泰出來道歉，政治上很嚴重，因此灰色作戰基本上成功了。

盧德允指出，這種形態騷擾讓守軍，快艇騷擾海巡單位，搞得大家緊張且工作負荷增加，海防漏洞對政府能力也產生一定懷疑，這樣灰色作戰可以說是事半功倍，收效強大。

盧德允表示，中共在賴清德身上做文章有激烈反應，在他就職演說後，啟動的「聯合利劍2024A」，其實跟過去的圍台軍演相比，強度跟內容比不上，讓大家覺得雷聲大雨點小，國人相當無感，但國軍工作負荷，飛行員跟地勤壓力很大，軍艦在台海周圍，海軍跟海巡也都要去擋著，精神上緊張疲累。

可是，盧德允說，中共方面其實不累，空軍可以輪流來，海軍也輪流出海，不斷繞台每次都換人馬，但我們只有一套人馬，從頭到尾來應付。