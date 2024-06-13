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社會 社會焦點 保障人權

十軍團中士騙12同袍溢領戰鬥加給　砸14萬投資精品結局獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）曾是陸軍十軍團機械化步兵的中士，沒想到他竟利用自己兼辦財務的機會，在2022年3月至10月間向12名同袍佯稱溢領戰鬥加給需要繳回，並把得手的14多萬元拿去投資熱門精品，後來事情露餡，部隊擴大調查，他因此挨告。台中地院法官審理之後，考量到阿強自白且已經繳回不法所得，最終依貪汙罪判處他有期徒刑2年，緩刑3年。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲阿強利用職務之便誆騙同袍，詐得的錢都用於自己的投資。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿強2021年間負責接辦營區人事業務並兼辦財務，沒想到他卻起了貪念，在2022年3月至10月間向同連參訓的12名官兵佯稱，他們因為參訓在薪餉中溢領戰鬥加給，需要繳回，接著請他們將錢匯入他的個人銀行帳戶或是直接交付現金，由他代為收取之後再轉交給相關單位。

阿強總計得手14萬5182元，他卻將這些錢拿去用於投資熱門精品，轉取價差。後來因為上級下令要清查，當初交錢的12名官兵相互詢問之後，發現交給阿強的金額仍未扣除，於是提出報告由部隊擴大調查，這才驚覺受騙。

阿強自知事情瞞不住了，便在偵查中自白，並主動繳回全部不法所得。台中地院法官認為，阿強當時身為公務人員，卻不知廉潔自持，貪圖小利詐騙錢財，行為確實不恰當，但考量到他素行尚可，已經坦承犯行並繳回犯罪所得，尚具悔意，也獲得部分受害者的寬恕，最終依貪汙罪判處他有期徒刑2年，褫奪公權3年，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，還要接受3場法治教育課程，全案仍可上訴。

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