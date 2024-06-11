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社會 社會焦點 保障人權

台中「景點色男」中央公園脫光打手槍　一查已犯3次

記者黃翊婷／綜合報導

31歲男子阿昌（化名）去年8月間在台中市中央公園脫光衣物，對著路過民眾打手槍，因而被逮；沒想到檢警進一步追查，發現他竟然是「景點慣犯」，過去已有3次公然猥褻前科紀錄。台中地院法官審理之後，依公然猥褻罪判處阿昌拘役35日，得易科罰金3.5萬元。

▲空拍,水湳國際會展中心,臺中國際會展中心,水湳轉運中心,中央公園,科湳愛琴橋,台中中央公園,科湳愛琴橋,台中水湳中央公園,科湳愛琴橋,臺中國際會展中心。（圖／記者謝婷婷攝）

▲阿昌在中央公園全裸打手槍，嚇壞路過民眾。圖為中央公園。（資料照／記者謝婷婷攝）

判決書中記載，阿昌去年8月某日上午10時許前往台中市中央公園，並在公園內脫光衣物，全裸對著路過民眾打手槍；受害民眾目擊阿昌的脫序行為，嚇得趕緊向警方報案。

阿昌被逮之後，面對偵訊均坦承不諱，加上受害民眾證述、現場照片等證據佐證，訊後他被台中地檢署檢察官依公然猥褻罪起訴。此外，經查證，阿昌從2017年至今，因公然猥褻案件被法院判刑3次，犯案地點包含大賣場、公園人行道以及公園公廁。

台中地院法官認為，阿昌之前已有3次公然猥褻前科紀錄，經處罰仍不知遵守法紀，竟為了滿足一己私慾，再度於公園內全裸打手槍，破壞社會善良風俗，考量到他已經坦承犯行，犯後態度尚可，最終依公然猥褻罪判處拘役35日，得易科罰金3.5萬元，全案仍可上訴。

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