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社會 社會焦點 保障人權

中風父告討每月2.4萬扶養費被打臉　2女兒：想把錢留給母親

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）9年前因故離婚，如今腦中風無法工作，因此提告要求2名女兒各自按月給付1萬2000元扶養費，直到他死亡；然而，2名女兒表示，父親在她們懂事之前就離家了，希望能把錢留給母親。台中地院法官日前審理之後，認為阿興的財產應該足以應付數年花費，尚有經濟能力，最終裁定駁回他的告訴。

▲▼老人,長者,獨居,寂寞,示意圖。（圖／視覺中國）

▲阿興要求女兒給付扶養費，結果被法官打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿興在判決書中主張，他與前妻育有2名女兒，9年前因故離婚，如今腦中風無法工作，加上名下田產均為共有，沒有其他親屬同意無法變賣，他一個人在安置機構生活，每個月需負擔醫療費、生活費，過得很困苦，考量到女兒們都已經成年了且有扶養義務，所以希望她們每個月各自給付1萬2000元的扶養費，直到他死亡。

女兒們則強調，父親在她們懂事之前就離家了，從未照顧或扶養她們，甚至在姊妹倆成年之後，反過來一直索取金錢，相較於父親，她們比較想把錢留給母親；此外，由於2人不知道父親的財產狀況，也不方便協助處理不動產。

台中地院法官表示，經查，阿興名下有4筆不動產，公告現值共計255萬4736元，衡諸常情，市價可能更高，想用來貸款或變現應該不難，雖然他聲稱「非其他共有人同意而無法變賣」，但對於「不能維持生活之構成要件」，他沒有盡到舉證責任，因此不採信他的主張。

法官接著提到，參考112年度台中市最低生活費為1萬5472元，阿興的財產數額足以應付數年花費，並非不能維持生活，自然也沒有受扶養的權利，女兒們對父親的扶養義務尚未發生，他聲請要求女兒給付扶養費顯然為無理由，最終裁定駁回，全案仍可抗告。

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