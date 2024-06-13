運將爭排班怒嗆3次「阿斯巴拉」　下場挨罰8000元

記者黃翊婷／綜合報導

計程車司機阿昌（化名）去年10月間因為排班問題與同事起爭執，竟當場說出「阿斯巴拉」、「X你娘XX」等話，結果反被一狀告上法院。雖然阿昌矢口否認罵人，但手機錄音證據明確，台中地院法官日前審理之後，依公然侮辱罪判處他罰金8000元，得易服勞役8日。

▲運將吵架氣罵同事，卻害慘自己。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿昌去年10月間因為排班問題與另一名運將發生糾紛，他明知對方已經拿起手機錄影，仍當場罵出「阿斯巴拉（アスパラ，蘆筍的日文，在台灣有罵人白目、兩光的意思）」、「X你娘XX」等話。

阿昌挨告之後矢口否認罵人，強調自己沒有罵五字經髒話，「阿斯巴拉」則是對朋友說的，並非針對同事。但挨罵運將出示手機錄音證據，確實有錄到阿昌罵五字經，還一連說了3次阿斯巴拉。

台中地院法官認為，阿昌罵人之前，雙方就因為排班問題起爭執，可見他當時已經對同事心生不滿，接著兩人吵架、互有爭執，因此可以認定，他在爭執中脫口而出的不雅詞語，就是針對同事而來，加上錄音證據明確，考量到他犯後仍矢口否認犯行，且尚未與當事人達成調解，最終依公然侮辱罪判處罰金8000元，得易服勞役8日，全案仍可上訴。