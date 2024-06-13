　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

運將爭排班怒嗆3次「阿斯巴拉」　下場挨罰8000元

記者黃翊婷／綜合報導

計程車司機阿昌（化名）去年10月間因為排班問題與同事起爭執，竟當場說出「阿斯巴拉」、「X你娘XX」等話，結果反被一狀告上法院。雖然阿昌矢口否認罵人，但手機錄音證據明確，台中地院法官日前審理之後，依公然侮辱罪判處他罰金8000元，得易服勞役8日。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲運將吵架氣罵同事，卻害慘自己。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿昌去年10月間因為排班問題與另一名運將發生糾紛，他明知對方已經拿起手機錄影，仍當場罵出「阿斯巴拉（アスパラ，蘆筍的日文，在台灣有罵人白目、兩光的意思）」、「X你娘XX」等話。

阿昌挨告之後矢口否認罵人，強調自己沒有罵五字經髒話，「阿斯巴拉」則是對朋友說的，並非針對同事。但挨罵運將出示手機錄音證據，確實有錄到阿昌罵五字經，還一連說了3次阿斯巴拉。

台中地院法官認為，阿昌罵人之前，雙方就因為排班問題起爭執，可見他當時已經對同事心生不滿，接著兩人吵架、互有爭執，因此可以認定，他在爭執中脫口而出的不雅詞語，就是針對同事而來，加上錄音證據明確，考量到他犯後仍矢口否認犯行，且尚未與當事人達成調解，最終依公然侮辱罪判處罰金8000元，得易服勞役8日，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／3屍命案改判免死　男大生割腹血濺台中高分院
800多員工還在上班！陸科技大廠宣布破產　老闆留紙條逃了
新冠又來！網哀號：更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」
快訊／國會改革覆議案　表決日期達共識！
快訊／困近8小時！第3具遺體移出　已嚴重碳化
快訊／綠衫軍打崩獨行俠！　NBA總冠軍3:0聽牌
快訊／協商氣氛火爆！　黃國昌4度飆嗆柯建銘
申請入學大缺額！「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／內部畫面曝！土城大火奪3命　牆面焦黑斑駁露紅磚

中橫錐麓路段坍方搶通！今中午警戒管制放行　恢復3時段通車

土城3死！女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊心碎相擁痛哭

快訊／彰化148縣道小貨車自撞分隔島側翻！貨物散落一地

台南武玄壇再發聲明「惡意攻擊將提告」　這次有律師署名用印　

快訊／抗議殺妻兒奪3命竟改判免死　男大生割腹血濺台中高分院

基隆2警下場慘！當情色KTV圍事還插乾股　各記2大過免職

「看她長得不錯才性侵」！尾隨之狼侵犯夜歸女　判4年2月定讞

基隆拖板車要左轉...對向機車嚇到自摔　騎士噴飛摔進草堆送醫

偷吃小孩同學的爸！工廠拉鐵門激戰　人妻要賠正宮20萬

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

獨／內部畫面曝！土城大火奪3命　牆面焦黑斑駁露紅磚

中橫錐麓路段坍方搶通！今中午警戒管制放行　恢復3時段通車

土城3死！女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊心碎相擁痛哭

快訊／彰化148縣道小貨車自撞分隔島側翻！貨物散落一地

台南武玄壇再發聲明「惡意攻擊將提告」　這次有律師署名用印　

快訊／抗議殺妻兒奪3命竟改判免死　男大生割腹血濺台中高分院

基隆2警下場慘！當情色KTV圍事還插乾股　各記2大過免職

「看她長得不錯才性侵」！尾隨之狼侵犯夜歸女　判4年2月定讞

基隆拖板車要左轉...對向機車嚇到自摔　騎士噴飛摔進草堆送醫

偷吃小孩同學的爸！工廠拉鐵門激戰　人妻要賠正宮20萬

世新學生賦予數據商業價值　AI數據分析師競賽結果出爐

胡歌炫風訪台　行政院：歡迎兩岸有序健康交流

獨／內部畫面曝！土城大火奪3命　牆面焦黑斑駁露紅磚

中橫錐麓路段坍方搶通！今中午警戒管制放行　恢復3時段通車

土城3死！女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊心碎相擁痛哭

Jennie同款草編Gazelle鞋台灣將開賣！露長腿為陳冠希帶貨超驚喜

路易莎擬明年申請上市櫃　年底陸續插旗埃及、美國

路權團體要求「不取消記點」　李孟諺：觀察對安全影響再決定

快訊／彰化148縣道小貨車自撞分隔島側翻！貨物散落一地

台南武玄壇再發聲明「惡意攻擊將提告」　這次有律師署名用印　

阿金懼高害怕過吊橋！主人無奈四肢著地陪走

社會熱門新聞

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

疑鋰電池起火釀禍！土城民宅惡火奪3命

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

女爭遺產被騙54萬　原來858萬早入帳

10歲女童遭「單親狼父」性侵664次：拒絕他就不理我

即／困火場將近8小時！土城惡火第3具遺體移出

北捷OL被逼讓座崩潰撞破頭！假正義伯被警打臉畫面曝

快訊／土城惡火增2死　母子、女兒男友喪命

即／健身房遭撞畫面曝！館長揭主嫌動機

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

快訊／土城民宅凌晨火警　一家「1死2命危」

獸父性侵女兒664次　她上健教課才知有問題

更多熱門

相關新聞

中士騙12同袍14萬元投資精品　獲緩刑

中士騙12同袍14萬元投資精品　獲緩刑

男子阿強（化名）曾是陸軍十軍團機械化步兵的中士，沒想到他竟利用自己兼辦財務的機會，在2022年3月至10月間向12名同袍佯稱溢領戰鬥加給需要繳回，並把得手的14多萬元拿去投資熱門精品，後來事情露餡，部隊擴大調查，他因此挨告。台中地院法官審理之後，考量到阿強自白且已經繳回不法所得，最終依貪汙罪判處他有期徒刑2年，緩刑3年。

父告2女兒討每月2.4萬扶養費　反打臉

父告2女兒討每月2.4萬扶養費　反打臉

台中男中央公園脫光自慰　一查已犯3次

台中男中央公園脫光自慰　一查已犯3次

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

大立光侵權案首開庭！德商負責人親赴台出庭

大立光侵權案首開庭！德商負責人親赴台出庭

關鍵字：

台中地院

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男

新冠又來「天選之人也中」　醫：哇哩勒！快篩陽7成

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面