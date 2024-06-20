2年沒人入學！台南百年老校送走「最後1位畢業生」宣布停辦

▲南市六甲國小湖東分校歡送最後也是唯一一名畢業生後，將在今年8月宣布停辦。（翻攝自台南市六甲國民小學臉書）

圖文／鏡週刊

台南市六甲國小湖東分校自1924年創立以來，歷經百年光景，因不敵少子化衝擊，過去2年無新生入學，112學年僅有三至六年級共6名學生，將於113學年起停辦，昨（19日）歡送最後也是唯一一名畢業生後，將在今年8月宣布停辦，百年老校正式走入歷史。

六甲國小19日舉行畢業典禮，包含畢業生共有152人、湖東分校1人、補校2人，湖東分校最後1名畢業生徐瑞君獲台南市長體育獎，補校2名畢業生為女性新住民。

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位於六甲王爺宮山區的湖東分校，雖然歷史悠久，卻因為學生人數急速減少，112學年僅存6名三至六年級學生，過去連續2年沒有新生入學。其中唯一的畢業生徐瑞君在今天的畢業典禮上獲頒台南市長體育獎，正式告別母校。

湖東分校自1924年日治時期作為六甲公學校的分校成立，後來轉制為湖東國民學校，並於2002年再次併入六甲國小。面對分校停辦，六甲國小校方將在6月30日舉行「百年校聲、永恆回響」活動，邀請歷屆湖東校友回校一同懷念這段珍貴的教育歷史。

在昨天的畢典上，除了湖東分校的徐瑞君獲得台南市長體育獎外，補校的阮秋霞等兩位新住民畢業生也受到熱烈祝賀。班導師蔡素宜表示，他們在學習過程中，展現了出色的語言能力和積極的學習態度，成功融入台灣社會。

六甲國小校長蘇淑娟表示，未來將繼續利用湖東分校的社團、生態學習等優良教學資源，規劃相關課程和活動。



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