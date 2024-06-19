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中國電動車業「過度競爭」！　博世中國區總裁：利潤率偏低

▲博世中國2024北京車展。（圖／翻攝自博世中國）

▲博世中國2024北京車展。（圖／翻攝自博世中國）

文／中央社

博世中國區總裁徐大全18日表示，對中國市場充滿信心，持續加大投入；中國電動車發展占據全球領先位置，卻也有內部過度競爭問題，利潤率偏低，汽車產業需要良好的競爭秩序。

德國博世集團為全球第一大汽車零組件供應商，截至去年12月31日止，博世在中國經營63家公司，在中國員工人數約5萬8000人。中國為博世集團在德國以外最大單一市場，也是在德國以外，擁有最多員工人數的國家。

徐大全18日下午在媒體參訪會上分享其對於中國汽車產業的觀察，以及在中國的外資如何應對地緣政治摩擦等變數。中共總書記習近平5月23日在山東省濟南市召開企業和專家座談會，徐大全為出席企業代表之一。

徐大全表示，中國汽車生產製造發展快速，電動車可說是占據全球領先地位；不過其中也存在「內捲」問題（指過度競爭導致能量內耗），大家的利潤率相對偏低，呼籲在這方面應該建立一個良好競爭秩序，讓汽車領域有高品質發展。

徐大全提到外資在中國發展的挑戰和對於政策的建議。

徐大全強調，中國政府過去做了不少改善營商環境的努力，例如發布外商投資24條，對於外資來說，這是很大的鼓舞。期望中國可再放寬免簽國家範圍，讓商務差旅往來更順暢；再者為企業資產權的保護，這需要政府不斷地協助加強。

徐大全指出，博世中國有90%生產是為了中國市場，在中國生產製造的產品是為了中國客戶，目前也有較以往更多的開發產品權利，原因是為了中國市場，很多新技術已經走在前面；另外則是已在中國培養了研發能力。

關於企業在國際關係、地緣政治等摩擦中的應對，徐大全回應，企業必須去想如何讓供應鏈變得更有韌性，才能支持企業在中國長遠地、更好地有所發展，策略調整需要跟著國際情勢有所變化。

他舉例，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間發生晶片短缺荒，導致供應鏈受到很大影響，企業於是意識到了供應鏈如何在未來經得起考驗，目前博世中國也跟中國晶片製造商共同探討晶片國產化問題。

徐大全提到，博世中國2011年銷售額約人民幣420億元（約新台幣1890億元）；去年銷售額達約人民幣1391億元，其中8成貢獻來自汽車零組件相關，顯見中國汽車產業發展非常迅速，博世集團持續加大在中國的投資，對於中國市場充滿信心。

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