「00940漲爆62萬」大戶現身繼續買進　全場驚：躺著領利息

▲00940千張大戶現身，帳面大漲62萬元。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

元大台灣價值高息（00940）上周四（13日）終於收復發行價10元，如今股價連4個交易日走高，中午盤中來到10.3元。而一名網友超狂自爆，擁有1310張00940的他，目前帳面紅字顯示為62萬多元，稍早更加碼10張，引發全場大喊「如果配0.1元，這樣躺著領利息也不錯啊！」

一名網友在臉書《00940自救會》爽喊，目前手上持有1310張00940，帳面上漲了62萬4193元，讓他信心大增喊話「一張都不賣，持續找買點加買！」

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底下網友驚呆，「1300張...」「如果配0.1元，這樣躺著領利息也不錯啊」、「再去借券一下，一個月再收27000元」、「持續加碼」。原PO回應，稍早又繼續買進，「現在是1320（張）了」。

其中還有人向原PO請益，「買點該怎麼找呢？」原PO分享操作手法，「 以00940（我個人）是小漲小買小拉回買多一點，跌多了重買，重點是資金控管好，不可全壓，留資金後面才有底氣」。

看到00940漲破10元，有人風趣形容，「好像打了大半輩子的敗仗，一場戰役就收復所有失土」、「此自救會即將改名為同樂會」、「一張不賣奇蹟自來」。