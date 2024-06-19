　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「00940漲爆62萬」大戶現身繼續買進　全場驚：躺著領利息

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲00940千張大戶現身，帳面大漲62萬元。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

元大台灣價值高息（00940）上周四（13日）終於收復發行價10元，如今股價連4個交易日走高，中午盤中來到10.3元。而一名網友超狂自爆，擁有1310張00940的他，目前帳面紅字顯示為62萬多元，稍早更加碼10張，引發全場大喊「如果配0.1元，這樣躺著領利息也不錯啊！」

一名網友在臉書《00940自救會》爽喊，目前手上持有1310張00940，帳面上漲了62萬4193元，讓他信心大增喊話「一張都不賣，持續找買點加買！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友驚呆，「1300張...」「如果配0.1元，這樣躺著領利息也不錯啊」、「再去借券一下，一個月再收27000元」、「持續加碼」。原PO回應，稍早又繼續買進，「現在是1320（張）了」。

其中還有人向原PO請益，「買點該怎麼找呢？」原PO分享操作手法，「 以00940（我個人）是小漲小買小拉回買多一點，跌多了重買，重點是資金控管好，不可全壓，留資金後面才有底氣」。

看到00940漲破10元，有人風趣形容，「好像打了大半輩子的敗仗，一場戰役就收復所有失土」、「此自救會即將改名為同樂會」、「一張不賣奇蹟自來」。

ET快訊
狄鶯夫妻都在場！孫安佐被逮　孫鵬陪同急找律師
沒查扣到火槍！孫安佐疑另有工作室　不排除第二波搜索
18歲少女當雞頭！淫窟3台女+9泰妹　「一次抽2600」賺翻
快訊／確定了！　李洋台北公開賽後正式退休
陳妍希被爆「8年婚姻破裂」！　陸狗仔：陳曉一心想離婚
00940漲爆62萬！大戶現身繼續買　全場驚：自救會變同樂會
鬼切女遭27歲警撞慘死！　驚悚影片曝
快訊／現身滴妹男友賭場　超哥首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

228年來最早夏至周五登場　北回歸線可見「立竿不見影」奇景

蔡阿嘎新片「3字狂臭蘿拉」　網不忍了：應該要交代原因　

拚國際旅客來台「下半年鎖定印度」　觀光署曝困境：航班未直飛

不沾鍋用錯等於吸毒！　食藥署曝安心使用「4大要點」

宜蘭旅宿業爭取振興補助　觀光署：評估中

博愛座爭議頻傳　衛福部長表態「不會廢除」：參考各國經驗修法

柯震東生日派對　驚見舒華現身！陶晶瑩曝「同框慶生」內幕

「00940漲爆62萬」大戶現身繼續買進　全場驚：躺著領利息

高捷沒開冷氣…民怨「強迫洗三溫暖」投訴拒搭！公司回應了

未來一周全台高溫炎熱　氣象署：大台北留意午後驟雨

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

真的超正！24歲女警脫警裝喊話別被愛情詐騙　一票網友先暈船

228年來最早夏至周五登場　北回歸線可見「立竿不見影」奇景

蔡阿嘎新片「3字狂臭蘿拉」　網不忍了：應該要交代原因　

拚國際旅客來台「下半年鎖定印度」　觀光署曝困境：航班未直飛

不沾鍋用錯等於吸毒！　食藥署曝安心使用「4大要點」

宜蘭旅宿業爭取振興補助　觀光署：評估中

博愛座爭議頻傳　衛福部長表態「不會廢除」：參考各國經驗修法

柯震東生日派對　驚見舒華現身！陶晶瑩曝「同框慶生」內幕

「00940漲爆62萬」大戶現身繼續買進　全場驚：躺著領利息

高捷沒開冷氣…民怨「強迫洗三溫暖」投訴拒搭！公司回應了

未來一周全台高溫炎熱　氣象署：大台北留意午後驟雨

228年來最早夏至周五登場　北回歸線可見「立竿不見影」奇景

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

快訊／國1高雄段3大車追撞！回堵5km塞爆　「連一線」畫面曝

蔡阿嘎新片「3字狂臭蘿拉」　網不忍了：應該要交代原因　

台積電贏走7巨頭　韓媒嘆：三星3奈米功耗、散熱雙輸

孫安佐帶「火槍」闖信義區夜店今被逮　孫鵬陪兒回刑大急找律師

拚國際旅客來台「下半年鎖定印度」　觀光署曝困境：航班未直飛

在吉卜力公園《龍貓》皋月和梅的家煮飯！造景完成度超高網熱議

勞動部雲嘉南最大場就博會盛大登場　70家廠商超過3700個職缺

藍委嘆連陸都有調查權　卓榮泰：台灣五權分立、不該跟監院混談

生活熱門新聞

今雨最多！　「下最大」地區曝

挖到遺跡停工！台積電回應了

王柏傑酒駕遭逮捕！　網火大灌爆粉專：退出演藝圈

百萬YTR「伸舌頭親妹妹」全場喊噁！本人親揭真相

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

裕隆城新馬辣再爆食物中毒「勒令停業」

滴妹男友千萬賭場被抄！IG滿滿「爆乳荷官照」

博愛座的由來！　為紀念1位已故前總統

老人逼讓座　醫籲取消博愛座：別人家小孩死不完

好運來了！「5星座」6月結束前運勢翻紅

女友狂喊「別插到底」他超不解！過來人吐悲劇：送急診

博愛座惹議！他搭日本地鐵「見驚奇1幕」：台灣沒遇過

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

「00940漲爆62萬」大戶現身繼續買進！全場驚呆

更多熱門

相關新聞

台灣虎航拚今年轉一般板上市　全年獲利可期

台灣虎航拚今年轉一般板上市　全年獲利可期

台灣虎航（6757）今（19）日舉行股東會，會中通過各項議案，董事長陳漢銘表示，去年營運亮眼，擺脫疫情間累計的虧損，今年Q1也繳出好成績，旅遊需求強勁，全年獲利可期；此外，台灣虎航將於今年申請完成轉一般板上市的目標，保障股東權益。

不玩00940了！妹子「獲利992元下車」全場傻了

不玩00940了！妹子「獲利992元下車」全場傻了

AI爆發！林百里：這兩年會忙得不得了

AI爆發！林百里：這兩年會忙得不得了

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

006208奪5月ETF定期定額人氣王　00940淨增戶數排第3

006208奪5月ETF定期定額人氣王　00940淨增戶數排第3

關鍵字：

00940破發發行價10元下車獲利元大台灣價值高息

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

今雨最多！　「下最大」地區曝

即／王柏傑酒駕撞遊覽車　遭逮移送

挖到遺跡停工！台積電回應了

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

告別式家屬要求下跪　黑衣人靈前亂鬥

王柏傑酒駕遭逮捕！　網火大灌爆粉專：退出演藝圈

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面