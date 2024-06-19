【廣編】褲子太大件以為瘦身有成？ 妙齡女就醫驚覺已腸癌晚期

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一名約三十五歲的妙齡女性，長期有便秘與血便的狀況卻不以為意，並同時因為害怕照大腸鏡，遲遲沒有進行深入檢查。某天覺得褲子太大件、穿不住，原先感到喜出望外，以為自己瘦身有成，直到體重持續下滑才驚覺大事不妙，連忙到院所就診，經診斷確診為腸癌晚期。

國建署統計指出，大腸癌平均每13人就有1人罹患 ，可說是現代人的文明病。據衛福部公布最新112年國人十大死因統計更顯示，大腸癌持續高居十大癌症死因的第三名 。中山醫院腸胃科吳文傑醫師表示收治的該名案例為三十五歲妙齡女性，最大的主因是長期忽略病徵，方才導致最終確診為腸癌晚期。然而，因應現代人飲食習慣、再加上初期狀況輕微易忽略，也確實多數民眾確診時均已是大腸癌中、晚期，讓死亡率只升不降。吳文傑醫師提醒，若想「腸」保健康，建議應從養好菌做起，搭配天天喝優酪乳，幫助維持腸道健康。

若民眾欲透過優酪乳補好菌，醫師提醒，挑選上須留意兩點。首先，推薦選「具國家認證、健康標章」的品牌，品質較有保障。其次，優酪乳並非有菌就好，建議選用含有能通過胃酸、膽酸考驗的菌株如B菌，確實存活，方能實際增加腸道益菌。經研究證實，B菌可幫助改善腸胃菌相，減緩發炎反應發生，有助於抑制息肉生長與減少腸癌風險 。若同時搭配定期篩檢，將能幫助遠離大腸癌、邁向腸道健康！