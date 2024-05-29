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【廣編】大腸科X皮膚科共同呼籲天天喝優酪乳　補好菌助代謝

▲▼大腸科X皮膚科共同呼籲天天喝優酪乳　補好菌助代謝。（圖／業者提供）

圖、文／統一企業提供

不分性別、年齡，對顏值的追求永不停歇！適逢5月29日腸道健康日，大腸科與皮膚科醫師攜手進行最新體內保養概念研討會，揭密腸道與皮膚關鍵性，並建議透過選擇有國家認證標章、含B菌菌株的優酪乳，天天補好菌幫助由內而外綻放好氣色。

林口長庚皮膚部主治醫師吳明穎分享，若已積極採取體外保養，但依舊困擾於反覆的皮膚炎、氣色不佳，可能要想想體內的健康！中山醫院腸胃科主治醫師吳文傑解釋，因腸道菌叢中同時存有好、壞菌，兩者間有競爭關係，若有一方大量增生、堆積，就會導致腸道菌相失衡，出現便秘、脹氣等常見腸道問題。

吳文傑醫師提到，若想輕鬆補好菌，優酪乳就是一個便捷又優質的好菌來源。研究證實每天補充B菌，將能減少壞菌釋放在血液中的化學物質，降低其負面影響，直接改善皮膚狀態！另外，優酪乳中大部分的乳糖已被轉變成乳酸，因此乳糖不耐者也可放心飲用。不僅止於補好菌，吳明穎醫師補充，優酪乳中的鈣質、蛋白質也均是幫助肌膚代謝煥新、展現好氣色的重要關鍵，像是鈣質與皮膚屏障的健康息息相關 ，蛋白質更是皮膚組織再生不可或缺的重要原料 。

市面上優酪乳品牌眾多，吳文傑醫師建議留意三點進行選購：首先，菌數要夠，以一瓶206毫升優酪乳為例，建議至少含200億以上個好菌；其次，選可通過胃酸、膽酸考驗的菌株，如B菌；第三，建議選具健康標章者，國家認證代表產品被嚴格把關，較有保障。

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關鍵字：

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