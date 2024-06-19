快訊／爽收「奪3命詐團」賓士、現金　超貪所長重判12年半

記者黃宥寧／台北報導

時任北市大同警分局寧夏派出所所長葉育忻，替奪3命「台版柬埔寨」首腦「藍道」杜承哲查個資且收受現金、賓士車、泰達幣，更找劉姓嫩妹替其藏不法所得，葉等人被依法起訴。士林地院今（19）日依違反貪污治罪條例等罪判處葉12年6月、褫奪公權5年；劉女、杜男各處1年至2年8月徒刑。

士院今（19日）下午宣判，已被收押412天的葉育忻犯貪污治罪條例處有期徒刑12年6月、褫奪公權5年，洗錢判處1年、偽造文書處有期徒刑1年2月；杜承哲行賄罪判處2年8月、劉曼青依洗錢罪判處1年。判決理由尚待公佈。

檢方去年6月底第二波偵結「台版柬埔寨案」，將主嫌「藍道」杜承哲、「西利雅」洪俊杰等6人，依私行拘禁致死、洗錢等罪、寧夏派出所所長葉育忻依收賄、洩密、偽造公文書等、律師陳士綱涉洩密、洗錢等罪，以及協助葉洗錢的劉女提起公訴。

法院開庭時，替葉育忻藏匿黑錢的26歲劉女否認犯行說，對於葉收杜賄賂並不知情，當初葉僅向她說要將賓士車登記在其名下，誤以為是葉要送她，車子也都是自己在開，虛擬貨幣帳戶也是借葉使用。

▲葉育忻當內鬼勾結詐團。（資料圖／記者黃宥寧攝）

受命法官問：「那妳跟葉是什麼關係？」，劉女毫無猶豫回：「在餐會認識的一般朋友，個人認為他在追求我」，賣掉賓士車的其中68萬也還在身上沒動用。劉女委任律師辯護說，洗錢防制法要明知才構成，但檢方起訴「可能」，認被告未必故意，答辯無罪。

被起訴洩密、洗錢的陳士綱律師否認犯行說，前年5月間葉育忻突打給他說：「有朋友想法律諮詢，要不要來派出所泡茶」，赴約後才認識杜承哲；至於價值778萬餘元泰達幣，則是接杜案子收的委任費，以及其他律師事務所費用。

案發後遭羈押至今的葉育忻，除否認貪污、非法利用個資罪，僅認行使偽造公文書、洗錢、洩漏國防以外秘密罪。其辯護律師說，是否構成非法利用個人資料罪有調查必要，也沒從中獲取利益。

葉向法官娓娓道來解釋，與杜承哲認識1至2年，期間見他涉案改過自新，加上自己個性比較不拘小節，才會一時犯錯，羈押期間見杜涉多起詐欺甚至牽扯人命，覺得深感懊悔。