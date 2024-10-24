好玩測DNA！她驚知「不是爸爸親生」　怕生父認親慘活在恐懼中

▲女子做DNA檢測後，每日活在恐懼中。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

DNA檢測在國外相當流行，最近有一名42歲女子出於好玩做DNA測試，卻發現自己出生證明的爸爸不是生父，追問媽媽下才知道生父另有其人；女子調查後發現生父不久前經歷喪子之痛，而她的孩子也因為癌症過世，她不想生父再受打擊所以不希望對方來認親，卻也令她每日活在恐懼中，後悔做了DNA檢測。

根據外媒《鏡報》報導，一名42歲女子日前在網路論壇「Reddit」發文，原本覺得好玩所以做DNA檢測，沒想到卻影響她往後的生活。女子透露，她的姊姊買了一套DNA檢測給她玩，純屬娛樂，卻在DNA結果中發現她的爸爸不是親生父親，還意外與一名陌生人高機率匹配。

女子詢問她的媽媽後，才知道她一直以為叫爸爸的人並不是她的親生父親，媽媽也坦承是自己年輕太愛玩，因為媽媽在不到18歲就生下她。之後女子針對那位與她匹配27%的人做調查，發現自己原來還有個同父異母的弟弟，因為腫瘤逝世，親生父親經歷過喪子之痛。

雖然女子與親生父親、同父異母弟弟素未謀面，她得知消息後仍淚流滿面，心裡還是很不捨有「親人」離世。此外女子曾生下一名孩子，也是因為癌症離開人世，所以她很擔心親生父親萬一發現自己的存在，得知女兒也失去了孩子，他可能會備受打擊，讓她很不希望生父來認親。

女子最後表示，她很後悔做DNA檢測，因為親生父親也有可能因為做DNA檢測發現她的存在，自此她每日活在恐懼中，祈禱生父不會知道有她的存在。

貼文底下湧入許多網友留言，有不少人安慰她，或是給她各種意見，其中有內行人指出，「如果妳不想讓他知道，可以關閉匹配」，代表對方就算做DNA檢測，也不會看到她。

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