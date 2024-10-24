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餐廳內掀衣露嫩乳！網紅秀辣照問「想吃哪個」　日本老店氣炸喊告

▲▼日本網美到連鎖餐廳「木曽路」用餐時掀起衣服露乳拍照，而在網上引發爭議。（圖／翻攝自IG）

▲日本網美つむちゃん到木曽路用餐時掀起衣服露乳拍照，而在網上引發爭議。（圖／翻攝自IG，下同）

記者葉睿涵／編譯

日本網美つむちゃん在當地20日前往連鎖餐廳「木曽路」用餐，還在餐廳內拍攝袒胸露乳的照片上傳網路，而引發網友強烈批評。事後，木曽路也氣炸表示，餐廳將在調查後對這名女子採取法律行動。

據日媒Flash報導，10月20日，つむちゃん在社交平台X上傳她吃火鍋的照片，照片中她單手拿著肉片，另一手則擺出V形手勢，同時還掀開衣服、露出紫色蕾絲的內衣和雪白胸部，開玩笑問網友「你們想吃哪一個？」

▲▼日本網美到連鎖餐廳「木曽路」用餐時掀起衣服露乳拍照，而在網上引發爭議。（圖／翻攝自IG）

つむちゃん的爆乳照在網上曝光後，迅速吸引了650萬人觀看，網友也從照片中的餐廳內部裝飾和餐具標識推測拍攝地點為創立超過70年的連鎖餐廳「木曽路」，不過つむちゃん則在回覆網友時，聲稱照片是在個人包廂內拍攝。

つむちゃん的謊言很快就被網友拆穿，揭發她這張清涼照的拍攝地點其實是在公共用餐區。對此，有網友認為，つむちゃん的行為太誇張，因為木曽路是許多日本人舉行家庭聚會的地方，不過，也有人聲援つむちゃん，認為她雖然掀開衣服，但未完全露出胸部，「很多辣妹穿得更露」。

▲▼日本網美到連鎖餐廳「木曽路」用餐時掀起衣服露乳拍照，而在網上引發爭議。（圖／翻攝自IG）

▲つむちゃん的IG貼文已被刪除。（圖／翻攝自IG）

隨著事件持續發酵，木曽路表示，餐廳正對つむちゃん的行為和照片展開調查，如果餐廳確認這張不雅照是在自家店內所拍攝，將可能採取法律措施，因為這類行為不僅對餐廳形象造成了負面影響，同時也違反公共場所的基本道德規範。目前，つむちゃん已從X刪除了相關照片。

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