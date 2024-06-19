女搭機行李遺失！用蘋果AirTag追蹤5天找到了　當場抓包對方

▲機場裡幾乎人手一個行李箱，一名美國女子使用了AirTag才發現自己的行李箱被人偷走。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國一名女子日前乘坐美國航空公司（American Airlines）班機前往加州好萊塢伯班克機場（Hollywood Burbank Airport）時行李遺失，她使用蘋果AirTag追蹤定位5天後發現，行李的位置顯示在一處無家可歸者的營地，而且裡頭的所有物品早已被人取出。

根據紐約郵報報導，這名女性旅客名叫葛雷絲（Aunny Grace），她接受洛杉磯媒體KABC訪問時表示，她是在飛抵好萊塢伯班克機場後被告知行李遺失。她說，「行李先是到了丹佛，然後返回達拉斯，最終在5天後又回到伯班克。」

在這期間，葛雷絲還一度被通知行李已成功送達家中，但她放在行李箱裡的AirTag卻顯示，行李位置實際上仍在好萊塢。她表示，「當我看到我的行李沿著西部大街（Western Avenue）緩緩移動時，我的直覺告訴我，有些不對勁。」

▲葛雷絲的行李箱早就被人拿走，還變賣給無家可歸者使用。（示意圖／CFP）

最終，葛雷絲在聖塔莫尼卡大道（Santa Monica Boulevard）和西部大街附近的一個無家者營地找到了她的行李，其中一名無家者宣稱自己是用某種方式購買了行李箱。令她震驚的是，行李箱已被打開，物品散落一地，但她的物品早就被人拿走，「我太震驚了，甚至沒有注意到周遭環境，『我的東西呢？我該往哪看？』」

葛雷絲描述，自己當場就在街邊哭了起來，從旁邊一個手推車中抓起她僅存的個人物品，她的一名同行友人還幫忙支付了一些錢給那名無家者才成功拿回行李箱。

葛雷絲隨後向警方報案，稱機場裡的行李無人看管，很容易成為盜竊目標。美國航空則表示，他們致力於確保乘客的托運行李和其他物品按時且完好無損地到達目的地，目前正在調查此事並與客戶聯繫道歉和解決問題。葛雷絲也想提醒一般大眾，這類行李失竊案有可能再次發生。