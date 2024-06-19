警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了　爆乳荷官全遭帶回

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市警察局大安分局今(19日)凌晨持搜索票前往光復南路一棟大樓查緝，發現該處涉嫌以酒吧掩護非法賭場，並將蔡姓負責人、荷官3人、工作人員4人及賭客16人等，共24人帶回；警方深入了解後，赫然發現該賭場其中一名出資經營者竟是網紅「滴妹」男友、知名撲克手「I.C Charlie查理」。目前全案依刑法賭博罪、社會秩序維護法等偵辦。

▲滴妹男友、「I.C Charlie查理」出資經營的賭場遭台北警方查緝，現場不乏「爆乳美女荷官」。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

台北市警方日前接獲檢舉，指稱光復南路一帶有德州撲克賭場非法盈利，以籌碼換現金方式賭博財物，警方遂於19日凌晨持台北地院核發之搜索票前往現場查緝，並當場查獲蔡姓現場負責人、荷官3人、工作人員4人及賭客16人等計24人，查扣抽頭金暨營業額63萬餘元、記帳本4本、點鈔機2台、監視器鏡頭31個及桌面籌碼80萬餘元等證物。

警方調查，該賭場對外以「撲克協會」名義招募會員，再以進行德州撲克競技比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃檯兌換現金。警方進一步了解，發現該賭場係由3名撲克手出資經營，其中一名出資者竟是網紅「滴妹」交往5年的男友、同時也是國內知名撲克手「I.C Charlie查理」；值得一提的是，在警方查緝前，網紅「超哥」也曾現身該賭場，但在警方搜索前就已經離去，初步了解超哥並未涉及不法。目前全案依刑法賭博罪、社會秩序維護法等偵辦。

警方強調，此種撲克或競技協會假藉比賽、訓練名義等方式經營，企圖以合法掩護非法，行賭博之實，以規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力取締，若民眾發現可疑或住家附近有出入複雜狀況時，應立即向警方報案，共同維護社會治安。

▼滴妹與男友I.C Charlie交往約5年，兩人相當低調。（圖／翻攝自Instagram／charlie1019c）