老人逼讓座「爸媽怎生的」　醫籲取消博愛座：別人家小孩死不完

記者陳俊宏／綜合報導

博愛座又發生爭議，一名年長者要求因身體不適、坐在台北捷運博愛座的年輕男讓座，還嗆「爸媽怎麼生的」，甚至動手打人。對此，呼籲取消博愛座的整合醫學專科醫師姜冠宇，感嘆「別人家小孩死不完」，「各位長輩還想繼續當博愛座敢死隊的，小心台灣博愛座真的會被你們玩到沒有喔。」

姜冠宇18日在臉書說，呼籲大家未來「博愛不讓座」，對方越凶悍，越要溫柔堅持住，「這樣才能教育那些自以為看不順我們的長者，何謂真正的『尊重』。社會若有素質，根本不需要博愛座。」他並附上「覺得生氣」的感受。

「越凶越要堅持住，記得！」姜冠宇認為，「各位長輩還想繼續當博愛座敢死隊的，小心台灣博愛座真的會被你們玩到沒有喔。」有網友留言，長者很多會針對好欺負的小學生、高中生，拿雨傘戳人，惡劣口氣實在差勁。姜回應，別人家小孩死不完。

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▼老人指著身體不適坐在博愛座的年輕男狂罵。（圖／翻攝網路）



姜冠宇回覆網友留言提到，自己也曾是被逼讓座的「受害者」。他近日發文說，以前累到昏睡在公車上，也是有被好事的老阿姨叫起來讓座給長者，「如果是今天的我，我會現場吼她：『白目，沒看到我很累嗎？』阿姨，這樣妳看到了嗎？妳以為在積功德，其實在增加業障。」

姜冠宇認為，博愛座應該要全面取消，取消之後，更應該正確認知誰要讓誰，每隔一段時間就有博愛座讓座新聞，看了都煩。

台北捷運又發生博愛座爭議，18日下午1時許，一名75歲王姓男子要求肚子不舒服坐在博愛座的29歲尹姓男子讓座，被當場拒絕，竟嗆「爸媽怎麼生的」，雙方在捷運車廂爆發口角。事後王男用手掌拍打尹男太陽穴、拉對方頭髮，有3名女子出手制止，其中一女按下緊急服務鈴通知站務人員。

王男、尹男在捷運中正紀念堂站下車，事後互相提出傷害告訴，警方依照規定受理後，交由轄區分局接手處理。捷運警察隊呼籲，「博愛座」非「老人座」，凡行動不便者、孕婦、身心障礙或身體不適等旅客皆可使用。

▼博愛座爭議頻傳。（圖／資料照）

