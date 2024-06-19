韓妞曬戰利品竟有「靠得住涼感棉」！旅韓網紅大推：台灣之光

▲太咪推薦送給韓國人的台灣伴手禮。（圖／翻攝自太咪瘋韓國）

消費中心／綜合報導

韓國人熱愛到台灣旅遊，除了吃美食、賞風景之外，到大賣場採買伴手禮更是韓國旅客的必逛行程，過去大家熟知的韓國人來台必掃貨品項包含小泡芙、面膜、鳳梨酥等。隨著天氣漸熱，台灣特有的「涼感衛生棉」竟也成為韓國人來台旅遊的必買新寵！近期回到台灣的韓國人妻「太咪」也觀察到，不只西門町附近的大賣場看得到韓國女生愛買涼感衛生棉，網路上也有許多韓妞分享戰利品文，覺得很有趣。

韓國人妻「太咪」提及她很喜歡看韓國人來台灣觀光會帶什麼伴手禮回韓國，意外發現很多韓國女生會分享戰利品竟是「Kotex靠得住涼感衛生棉」！太咪提到，涼感衛生棉在台灣已經存在多年，過去沒有想過要拿來送禮，看到韓國女生分享才知道原來韓國沒有涼感衛生棉。

有韓國女生認為使用涼感衛生棉非常涼爽、超級不悶，還有人說：「大熱天用這個衛生棉，覺得外面的炎熱好像都與我無關，只有我自己好涼快」。而韓國人來台必買「靠得住茶樹涼感衛生棉」正是因為這款衛生棉是台灣製，大家出國都喜歡買當地產的商品，也難怪受到韓國女生喜愛。

▲韓國網站上，靠得住涼感衛生棉棉討論度超高。（圖／翻攝自naver網站）

文章中也提及，靠得住茶樹涼感衛生棉還細分為兩種，有3分涼的「茶樹舒涼」及10分涼的「茶樹沁涼」，其中「茶樹舒涼」小蒼蘭味道的款式，香氛系的香味讓人心情很好，而茶樹沁涼則形容像「行走的冷氣」超級涼，適合台灣夏天使用。涼感衛生棉在天氣熱時使用，覺得和一般衛生棉真的是兩個世界，完全不會有悶悶的感覺，堪稱台灣之光！

太咪文章也也列了幾個適合作為伴手禮的台灣特產，包括：靠得住的涼感衛生棉、IU最愛的義美小泡芙、好來牙膏（原黑人）、煮茶用的冬瓜磚、郵局高梁酒、噶瑪蘭威士忌、超抗風的台灣折傘…等，若大家有送禮需求，這些商品都非常適合作為伴手禮送給韓國人。

不少網友看到太咪的分享也紛紛加入討論：「韓國人是不是喜歡涼涼的東西？薄荷巧克力、涼感衛生棉、黑人牙膏……等」、「這款靠得住涼感我超愛！台灣製就是要推！」、「這些是我常買來送韓國同事的～歐咪呀給～哈」、「我也有送法國朋友這個靠得住茶樹涼感，她一試成主顧！回國前買了好幾大袋回去」。

由於韓國幾乎買不到涼感衛生棉，一些定居韓國的台灣人都懂得把握返台的機會大肆補貨，甚至會買回韓國當作伴手禮送給親友，若平時習慣用涼感衛生棉的人，要去韓國旅遊的規劃，記得出發前一定要先買好買滿，才能安心出發享受難得的夏日小旅行。