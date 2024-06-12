　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡劣！黑幫跨境走私5千萬大麻　僱2癌末病患當收貨人頭

▲警方破獲天道盟、前中山聯盟成員組跨境運毒集團聘僱癌末患者收貨離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方破獲天道盟、前中山聯盟成員組跨境運毒，集團聘僱癌末患者收貨。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊12日宣布破獲台美大麻運毒集團，該跨境運毒集團利用美國下線購買當地合法大麻花，並透過中華郵政快捷包裹以「聖誕裝飾品」名義闖關入境，遭財政部關務署邊境檢查員發現包裹內藏有二級毒品大麻花16公斤，粗估市值超過新台幣5千萬元。警方調查發現，收貨人頭邱男（70歲）、郭男（52歲）均是癌症末期患者，其中郭男罹患口腔癌等3種癌症且已擴散，邱男則是大腸癌末期、運毒集團企圖以癌末人頭收包裹規避刑期追訴，刑事局會同關務署台北關、新北板橋、蘆洲分局、北市刑大、大安、萬華、文山一分局共組專案小組報請台北地檢署指揮偵辦。

警方採取監控交付手段，去年12月20日根據毒包裹的收貨地址，警員偽裝郵差送貨到新北市林口區文化三路某住宅、結果發現癌末收件人邱男並未現身，反而是另名周男（29歲）出面領貨後，在林口區把貨交給在場監控的江男（34歲），經查江嫌曾是中山聯盟成員，後來中山聯盟改制變更名稱為「雙北結拜聯盟」，江是該盟成員。江男收到毒包裹後，當天開車把貨送到新店區某裝潢公司，委託另名詹嫌（42歲）幫忙搬貨進入某裝潢公司，警方見運毒集團層層轉運蒐證完備，發動搜索同步逮捕上述涉案人，並查扣高純度大麻花16公斤。

▲警方破獲天道盟、前中山聯盟成員組跨境運毒集團聘僱癌末患者收貨離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

經警方調查，中間負責穿針引線的黃男（36歲、天道盟太陽會成員）等人允諾會給癌末收貨人50萬元現金作為代價，但尚未給酬勞就被專案小組成員一網打盡，兩名身患多種癌症且癌細胞擴散全身的瀕危病患，被黑幫鎖定當作收毒品人頭，辦案人員私下透露「連人命最後一點點存活的價值都要利用殆盡、真的太過分」，痛批手段相當惡劣。

警方從去年12月20-21日到今年1月間發動3次搜索拘提行動，根據相關涉案人指證及數位鑑識、發現成員均透過加密通訊軟體Telegram及imessage傳訊規避警方查緝，警方發現幕後主嫌是家住新北板橋的林男（35歲），但林男落網後否認涉案，辯稱不知上述運毒過程，但因證據及涉案人指證歷歷，警方訊後依觸犯毒品危害防制條例、組織犯罪條例移送北檢複訊，加上部分運毒成員涉及其他毒品案件，本案涉案7人先後遭收押禁見，其中江嫌混跡中山聯盟時曾出席當年的信義夜店殺警案，所幸該批大麻花在流出市面時就遭警方查扣，運毒集團也遭瓦解。

▲警方破獲天道盟、前中山聯盟成員組跨境運毒集團聘僱癌末患者收貨離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

ET快訊
幻象2000墜海　軍方停止打撈：已無訊號源
桑拿房待5小時　泰女「活活烤死」皮肉分離
你有領到嗎　最新實質總薪資平均「63,482元」
潮州副站長起底年薪「7位數」　台鐵曝實際薪資
網紅廚師與2女陳屍旅館　曾出書教做菜
良心店家！　宣布即起「加蛋不加價」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林民宅「2F神明廳」起火！　玻璃全破、外牆黑

爽嗑萬元頂級和牛！女耍賴「我沒錢」還問警：可以打包嗎？

600kg喵喵原料抵台　主謀是化學系高材生！緝毒友軍合作契機曝

山友獨攀苗栗加里山「滑落邊坡昏迷」　救難人員摸黑8hrs救下山

網紅廚師與2女陳屍旅館！曾出書教做菜　友悲憤：誰准你提前登出

惡劣！黑幫跨境走私5千萬大麻　僱2癌末病患當收貨人頭

快訊／西螺警分局「電箱冒煙起火」飄異味！　緊急疏散60人

新手爸涉虐3月大兒！頭部「如遭球棒揮擊」腦水腫+終生全盲

遭砂石車擦撞險捲輪下！驚悚畫面曝　YTR伊娃Eva：差點被收走

冒名「蔣根煌議長」姻親詐騙...低價買演唱會門票　警主動查處

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

快訊／雲林民宅「2F神明廳」起火！　玻璃全破、外牆黑

爽嗑萬元頂級和牛！女耍賴「我沒錢」還問警：可以打包嗎？

600kg喵喵原料抵台　主謀是化學系高材生！緝毒友軍合作契機曝

山友獨攀苗栗加里山「滑落邊坡昏迷」　救難人員摸黑8hrs救下山

網紅廚師與2女陳屍旅館！曾出書教做菜　友悲憤：誰准你提前登出

惡劣！黑幫跨境走私5千萬大麻　僱2癌末病患當收貨人頭

快訊／西螺警分局「電箱冒煙起火」飄異味！　緊急疏散60人

新手爸涉虐3月大兒！頭部「如遭球棒揮擊」腦水腫+終生全盲

遭砂石車擦撞險捲輪下！驚悚畫面曝　YTR伊娃Eva：差點被收走

冒名「蔣根煌議長」姻親詐騙...低價買演唱會門票　警主動查處

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

一殯改建陽宅能買嗎？命理師揭轉化3招：挖到這東西立刻辦法會

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

陸快艇闖淡水河　總統府：國安團隊均有掌握

市府將投入2.5億翻修桃園巨蛋　張善政：盼提升觀賽經驗

加拿大代表證實：今年將有更多軍艦通過台海

生前超疼妹妹！靈性黑狗角妹因病去世　靈堂留「狗腳印」媽媽潰堤

宜蘭太平山暑假早上4點開園！7個看日出必去景點　交通管制一次看

高雄移民署宣導移民法新制　婚姻家庭團聚權5利多　

黑熊學院賣第五縱隊識別課 　名嘴酸沈伯洋：假議題還要開課？

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

OL滿臉血送醫畫面曝！目擊者：大力撞3下

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

遭稱「黑道」　館長向吳欣岱求償二審再敗

女爭遺產被騙54萬　原來858萬早入帳

新手爸涉虐3月大兒！腦水腫+終生全盲

更多熱門

相關新聞

神鬼男假冒官員、醫師　落網辯「想交女友」

神鬼男假冒官員、醫師　落網辯「想交女友」

內政部4日接獲民眾檢舉，指稱臉書帳戶「李哲宇」涉嫌自稱是內政部主任秘書，但有熱心民眾透過網路查詢，發現內政部主秘是黃駿逸而非李哲宇，故向內政部反映檢舉，內政部5日派遣政風室人員正式向刑事局提告李男涉嫌偽造公文書及公印文等罪嫌，刑事局5日派員到新北市板橋區某社區大樓套房內逮捕偽冒政府官員的李哲宇到案，李男到案辯稱因想自抬身價「順利交個女友」，才會假冒政府官員身分。

明仁會花蓮分會擄人玩「煎釀三寶」　主嫌入監

明仁會花蓮分會擄人玩「煎釀三寶」　主嫌入監

弘仁會勢力跨濁水溪吸金2億　女會計被騙2800萬

弘仁會勢力跨濁水溪吸金2億　女會計被騙2800萬

高雄粗工兼差淪詐團車手　提供帳戶下場慘

高雄粗工兼差淪詐團車手　提供帳戶下場慘

孫安佐泰國呼麻　刑事局回應了

孫安佐泰國呼麻　刑事局回應了

關鍵字：

刑事局偵三大隊大麻花癌末病人

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

蔡尚樺火大回應！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面