惡劣！黑幫跨境走私5千萬大麻　僱2癌末病患當收貨人頭

▲警方破獲天道盟、前中山聯盟成員組跨境運毒，集團聘僱癌末患者收貨。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊12日宣布破獲台美大麻運毒集團，該跨境運毒集團利用美國下線購買當地合法大麻花，並透過中華郵政快捷包裹以「聖誕裝飾品」名義闖關入境，遭財政部關務署邊境檢查員發現包裹內藏有二級毒品大麻花16公斤，粗估市值超過新台幣5千萬元。警方調查發現，收貨人頭邱男（70歲）、郭男（52歲）均是癌症末期患者，其中郭男罹患口腔癌等3種癌症且已擴散，邱男則是大腸癌末期、運毒集團企圖以癌末人頭收包裹規避刑期追訴，刑事局會同關務署台北關、新北板橋、蘆洲分局、北市刑大、大安、萬華、文山一分局共組專案小組報請台北地檢署指揮偵辦。

警方採取監控交付手段，去年12月20日根據毒包裹的收貨地址，警員偽裝郵差送貨到新北市林口區文化三路某住宅、結果發現癌末收件人邱男並未現身，反而是另名周男（29歲）出面領貨後，在林口區把貨交給在場監控的江男（34歲），經查江嫌曾是中山聯盟成員，後來中山聯盟改制變更名稱為「雙北結拜聯盟」，江是該盟成員。江男收到毒包裹後，當天開車把貨送到新店區某裝潢公司，委託另名詹嫌（42歲）幫忙搬貨進入某裝潢公司，警方見運毒集團層層轉運蒐證完備，發動搜索同步逮捕上述涉案人，並查扣高純度大麻花16公斤。

經警方調查，中間負責穿針引線的黃男（36歲、天道盟太陽會成員）等人允諾會給癌末收貨人50萬元現金作為代價，但尚未給酬勞就被專案小組成員一網打盡，兩名身患多種癌症且癌細胞擴散全身的瀕危病患，被黑幫鎖定當作收毒品人頭，辦案人員私下透露「連人命最後一點點存活的價值都要利用殆盡、真的太過分」，痛批手段相當惡劣。

警方從去年12月20-21日到今年1月間發動3次搜索拘提行動，根據相關涉案人指證及數位鑑識、發現成員均透過加密通訊軟體Telegram及imessage傳訊規避警方查緝，警方發現幕後主嫌是家住新北板橋的林男（35歲），但林男落網後否認涉案，辯稱不知上述運毒過程，但因證據及涉案人指證歷歷，警方訊後依觸犯毒品危害防制條例、組織犯罪條例移送北檢複訊，加上部分運毒成員涉及其他毒品案件，本案涉案7人先後遭收押禁見，其中江嫌混跡中山聯盟時曾出席當年的信義夜店殺警案，所幸該批大麻花在流出市面時就遭警方查扣，運毒集團也遭瓦解。