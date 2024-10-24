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外國人見「台人1壞習慣」直呼噁：大人小孩都會　在地人曝背後原因

▲▼廁所,公廁,洗手台,洗手槽。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲外國人見台灣人「1不良習慣」直呼噁，知情人士曝背後原因。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

不同國家有各自不同的生活習慣，有一名外國網友表示，他在台灣居住了一段時間，發現許多台灣人上廁所後，都不會用肥皂洗手，只單純使用清水，讓他非常訝異，「我想知道的是，你們都願意花時間洗手了，為什麼不願意用肥皂」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Reddit表示，他觀察到台灣人有一個習慣，就是多數人上完廁所後，雖然會洗手，實際上卻沒有使用肥皂，而且不僅是孩子，連成年人都一樣，「我到處都看到了這種情況，從雙語學校到百貨公司，這些地方的廁所都有提供肥皂，我以為在新冠疫情之後，用肥皂洗手是理所當然的事情」。

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原PO說，這個問題在許多版已經被討論非常多次了，他非常清楚，有許多國家的人民確實是上完廁所「完全不洗手」，他理解這是一種懶惰，也很噁心，然而在台灣「你們都願意花時間使用清水洗手了，為什麼不額外花個10秒使用肥皂清洗？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人跟原PO有一樣的看法，「我曾在4個國家生活過，我對台灣人們不用肥皂洗手感到震驚，太噁心了」、「我也有同樣經歷，最初我真的以為我看錯了，我以為疫情後，會讓人們在洗手和衛生方面更加注意」、「我3年前搬到台灣，至今沒見到超過10個人在廁所用肥皂洗手」。

也有網友替台灣人說話，「幾個月前，我問過台灣朋友，她說，很多台灣人認為公共肥皂很髒，所以只會用清水洗手」、「不只是台灣吧，許多歐美國家也是這樣」、「我問了台灣朋友，他們說那些肥皂可能會讓手更髒」、「在台灣，多數人比較習慣用洗手乳吧，用肥皂的真的蠻少的」。

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