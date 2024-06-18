耳朵癢！她每天挖竟塞住...就醫「罹癌了」　醫嘆：很難遇到

▲耳朵癢經驗人人有，若亂挖可能會罹癌。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

耳鼻喉科醫師吳昭寬日前在網路上透露，自己過去曾收治一名病患，因為耳朵搔癢，所以每天都會用掏耳棒掏耳朵。但後續因為自掏耳朵導致發炎，接著又出現耳悶、耳鳴、聽力下降的情況，沒想到就醫檢查後，竟罹患「鱗狀上皮細胞癌」。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在Facebook粉專「健康多1點」的短影片中表示，過去他曾遇到一名50歲的女病患，因為耳朵搔癢，所以每天都會用掏耳棒掏耳朵。但後續因為次數太頻繁，導致耳朵發炎，甚至還常常出現一些膿性的分泌物。

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起初該名女病患並不以為意，只是用棉花棒進行清理，結果久而久之，就發現棉花棒開始推不進去耳朵裡，並出現耳悶、耳鳴、聽力下降的情況。吳昭寬指出，之後因為該名女病患太不舒服，才到醫院求診，在檢查、清理並做切片後發現，女子竟已罹患耳朵的「鱗狀上皮細胞癌」。

對此，吳昭寬透露，其實耳朵要罹癌相當不容易，但若是發炎物質一直堆積在耳朵中，沒有經過適當清理，或是被外力機械傷害，就會使得細胞不斷遭破壞，而要是細胞在不斷修復的過程中沒有踩剎車，就可能引發癌變。

最後，吳昭寬也提醒，如果有耳朵不適的情況，要慎選挖耳朵的工具。在使用時也要多加注意，否則耳耙子可能使耳道破皮，棉花棒則會將耳屎往內推，更不易清除耳屎。

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