驚世母女奪產又1章！偷身分證冒名抵押小姑房產還債　檢再起訴

▲陳莉婷(中)與母親胡青青(右)涉嫌偷走小姑身分證，冒名抵押房產借貸幫自己還債。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

號稱「華爾街女神」的陳莉婷與母親胡青青，2023年9月為奪家產，涉嫌聯手擊殺小姑姑，被依殺人未遂起訴審理中，檢警追查發現，陳莉婷與胡青青密謀奪產費盡心思，掉包偷走小姑姑的身分證，用來申辦新的印鑑證明，再冒小姑姑名義買賓士，還把小姑姑房產拿去抵押借貸291萬元，台北地檢署18日依偽造有價證券等罪起訴這對母女。

陳莉婷因未經主管機關核准，開設證券期貨投資課程，詐騙學費，高院依《期貨交易法》判處1年徒刑並緩刑4年、須支付公庫150萬元，雖然這起投資詐騙案仍在更審中，但不少被害人早已開始尋民事途徑求償，陳莉婷名下房產遭查封，需款孔急。

起訴指出，陳莉婷的母親胡青青早在2022年2月間，就曾偽刻小姑的印章，冒名開立8500萬元的本票，差點讓小姑背負債務，同年4月間，陳莉婷和胡青青母女再以民事官司需要為由，向小姑姑借用身分證，然後以彩色影印的方式掉包，並偷偷將小姑的手機門號設定自動轉接功能。

小姑姑因此遭到冒名，向法院申請收養陳莉婷為養女，之後陳莉婷再拿著小姑身分證去戶政事務所辦理印鑑證明，由母親胡青青假冒年紀相仿的小姑姑，去買了1輛賓士，並到融資公司辦理小姑名下的信義區房產抵押，融資公司對保時誤認胡青青就是小姑姑，在7月29日匯款291萬餘元到小姑姑的華南帳戶。

8月1日，胡青青以遺失為由，申請華南銀行補發存摺、變更通訊地址及聯絡手機，8月1日當天就轉匯202萬5000元到台北地院專戶，作為陳莉婷不動產遭法拍的反擔保金，之後陳莉婷、胡青青分別以2次臨櫃提款、16次ATM提領、轉帳等方式，將小姑姑戶頭內其餘89萬餘元領光。

全案直到2023年間，小姑姑發現遭蒙蔽騙產，陳莉婷和胡青青竟痛下殺手，在住處樓梯間用鐵槌猛砸小姑姑，小姑姑被打到頭破血流，經鄰居報警救醫急救，陳莉婷和胡青青被依殺人未遂罪嫌起訴，小姑姑也聲請家暴保護令，從而發現過去遭冒名辦理收養、抵押借貸與開立巨額本票等情事，由檢察官依偽造有價證券、加重詐欺等罪嫌提起公訴，陳莉婷與胡青青母女倆所涉殺人未遂案即將一審宣判。