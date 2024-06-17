　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

財經網美刷卡「1習慣變了」！讚台灣最好：台人要看到自己多強

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲胡采蘋認為，台人若看到自己有多強，很多事都會改變。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「台灣人只要看到自己有多強，很多事情都會改變。」財經網美胡采蘋在粉專發文，覺得經濟越來越好，她原本常用外商銀行的信用卡，現在更常用台灣本地公司的服務或產品，在投信公司的朋友也說，外商投信慢慢退出台灣。她便直呼，以前台人被壓抑、被洗腦台灣很爛，「這些話都是謊話，時間會證明。」

胡采蘋16日在粉專「Emmy追劇時間」發文，「不只是經濟越來越好，我自己也更常用台灣本地公司的服務或產品」，原本用很長時間的外商銀行信用卡，但現在發現，台灣的銀行APP超好用超方便，換匯、基金、信用卡等功能都有。出國之前，還可以先在APP上換好錢，再去外幣ATM提領，除非是特殊幣別，不然根本不需要去銀行櫃檯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於外銀信用卡，胡采蘋認為，看明細、看繳款紀錄都很不方便，所以這個月她幾乎都刷本國銀行的信用卡，「外銀卡片準備到期剪掉了，沒有競爭力不肯投資更好的服務那就只能掰掰了。」在投信公司的朋友也說，外商投信已經慢慢退出台灣了。

胡采蘋先前就認為，台灣是個長期超荒謬買一堆爛產品的國家，「明明自己國家的公司最好，發高股息基金就會引導資金活水進入股市、買世界上最好的公司」，結果一堆人跑去買南非配息基金，導致台灣成為全球最大南非幣持有國，「然後南非貨幣一貶就貶個20%-30%，瞎到爆。」

最後，她指出整個經濟體的改變非常明顯，台灣人只要看到自己有多強，很多事都會改變，只要再給一點時間，一切就會越來越好，「以前我們被壓抑、被矇住眼睛、被人每天買宣傳洗腦說我們很爛，不靠大國就會死掉。但這些話都是謊話，時間會證明。」

ET快訊
千古謎底揭曉！日研究曝「女性較長壽原因」：沒精子
快訊／想老婆！「柯神」關212天求交保　班霸喊窮：要去海外兼
廣東韓江「史上最大洪水爆發」　恐怖空拍照曝
陸軍一兵慘死…父曝犯案動機！　17歲少年「長袖藏刀」
快訊／國王冠軍賽大危機！　林書豪G4將不會上場
華莎劇透：我下個月來高雄　「5大咖」名單官宣！
快訊／畢業典禮天花板突掉落！　家長遭砸傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農會擋下298件詐騙！幫農民保住2億　行員警覺阻「假姪詐裝修費」

從女友變成老婆「有什麼好處？」　過來人曝經驗！風向一面倒

保險公司來電「變更電話號碼」　他連答3題嚇壞！

新婚後見婆婆「煮1鍋布」她嚇搬走　大票噁爆：全家都吃過？

婆婆想抱孫！夫妻扛「房貸+2萬孝親費」　她喊沒錢：小孩你帶嗎

中國信託推動兩岸基層棒球發展　廈門瑞景小學為首家合作學校

壞壞1次5000元！她盡量服務「卻3分鐘就結束」　網友大歪樓

發票中4000！「1原因」銀行不給換　店家拒幫忙：拿出證據

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農會擋下298件詐騙！幫農民保住2億　行員警覺阻「假姪詐裝修費」

從女友變成老婆「有什麼好處？」　過來人曝經驗！風向一面倒

保險公司來電「變更電話號碼」　他連答3題嚇壞！

新婚後見婆婆「煮1鍋布」她嚇搬走　大票噁爆：全家都吃過？

婆婆想抱孫！夫妻扛「房貸+2萬孝親費」　她喊沒錢：小孩你帶嗎

中國信託推動兩岸基層棒球發展　廈門瑞景小學為首家合作學校

壞壞1次5000元！她盡量服務「卻3分鐘就結束」　網友大歪樓

發票中4000！「1原因」銀行不給換　店家拒幫忙：拿出證據

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

快訊／國3北上善化出口「砂石車起火」！　匝道封閉處理中

波尼多小旅宿老闆涉偷拍！台東縣交觀處出手了　最重恐被廢照

王仁甫大陸旅遊無辜捲爆料　季芹動怒：不能接受！

王婉諭追問「支持兩岸一家親？」　揭黃國昌昔言論嗆：逃避可恥還沒用

快訊／柯旻豪押212天「想老婆」求交保　班霸喊窮：要去海外兼職

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農會擋下298件詐騙！幫農民保住2億　行員警覺阻「假姪詐裝修費」

老「藍鷹」對戰青鳥沒在怕！　國民黨21日動員藍粉擠爆青島東路

破冰？中澳總理會晤　李強宣布開放澳公民免簽入境15天

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

請人去前女友婚禮翻桌「1桌給1萬」！準新娘幽默回應

未來一周高溫悶熱　明午後陣雨續轟「中部以北下到發綠」

噁男火車上突坐她旁邊　下秒「掏棒狂甩」

海底撈「用餐遇4狀況」　她再也不去！網嘆服務變差

台中超強雙胞胎　會考都拿5A10+上中一中

宮廟價目表「夜間卡陰」加收6百　醫一看搖頭

12生肖本周運勢出爐！羊運氣與貴人齊發

梅雨掰掰！　本周「正式入夏」更熱了

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

日本妹愛台灣「7大理由」　實測日文問路超驚喜

雞蛋價格降加蛋仍要20！苦苓：可以別加

「4星座」要出運了！6月下旬錢賺到手軟

更多熱門

相關新聞

日本妹愛台灣「7大理由」　實測日文問路超驚喜

日本妹愛台灣「7大理由」　實測日文問路超驚喜

台灣有許多特點看在本國人眼裡是生活日常，但在外國人眼中卻是超級加分，日本旅居台灣的YouTuber麻由日前就在片中列出「7大特色」，強調這些都是讓她愛上台灣的理由，也訪問多位來台旅遊的外國遊客的心聲，以及實測「用日文問路」成功機率，讓她興奮大讚「為台灣感到驕傲」！

習近平爆：美國試圖誘使中國「攻打台灣」

習近平爆：美國試圖誘使中國「攻打台灣」

美指「中國為侵台做準備」　學者：提醒世界應強化威懾

美指「中國為侵台做準備」　學者：提醒世界應強化威懾

海峽兩岸大健康產學研合作交流會溫州登場 借鑒台灣經驗共話未來

海峽兩岸大健康產學研合作交流會溫州登場 借鑒台灣經驗共話未來

2024浙台合作周 溫州分場瞄準「大健康」產業促兩岸深化交流　

2024浙台合作周 溫州分場瞄準「大健康」產業促兩岸深化交流　

關鍵字：

台灣經濟外銀投信銀行信用卡台人財經網美胡采蘋

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

春風放話幫高爾宣養女兒　「滿足1條件」到國小畢業

三戰倒數不到48hrs？新神鬼先知曝準確日期

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面