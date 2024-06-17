財經網美刷卡「1習慣變了」！讚台灣最好：台人要看到自己多強

▲胡采蘋認為，台人若看到自己有多強，很多事都會改變。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「台灣人只要看到自己有多強，很多事情都會改變。」財經網美胡采蘋在粉專發文，覺得經濟越來越好，她原本常用外商銀行的信用卡，現在更常用台灣本地公司的服務或產品，在投信公司的朋友也說，外商投信慢慢退出台灣。她便直呼，以前台人被壓抑、被洗腦台灣很爛，「這些話都是謊話，時間會證明。」

胡采蘋16日在粉專「Emmy追劇時間」發文，「不只是經濟越來越好，我自己也更常用台灣本地公司的服務或產品」，原本用很長時間的外商銀行信用卡，但現在發現，台灣的銀行APP超好用超方便，換匯、基金、信用卡等功能都有。出國之前，還可以先在APP上換好錢，再去外幣ATM提領，除非是特殊幣別，不然根本不需要去銀行櫃檯。

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至於外銀信用卡，胡采蘋認為，看明細、看繳款紀錄都很不方便，所以這個月她幾乎都刷本國銀行的信用卡，「外銀卡片準備到期剪掉了，沒有競爭力不肯投資更好的服務那就只能掰掰了。」在投信公司的朋友也說，外商投信已經慢慢退出台灣了。

胡采蘋先前就認為，台灣是個長期超荒謬買一堆爛產品的國家，「明明自己國家的公司最好，發高股息基金就會引導資金活水進入股市、買世界上最好的公司」，結果一堆人跑去買南非配息基金，導致台灣成為全球最大南非幣持有國，「然後南非貨幣一貶就貶個20%-30%，瞎到爆。」

最後，她指出整個經濟體的改變非常明顯，台灣人只要看到自己有多強，很多事都會改變，只要再給一點時間，一切就會越來越好，「以前我們被壓抑、被矇住眼睛、被人每天買宣傳洗腦說我們很爛，不靠大國就會死掉。但這些話都是謊話，時間會證明。」