亡命鴛鴦！遭通緝夫妻檔帶槍販毒　家中還有18張人頭金融卡

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局派出所警員4月初於北市中山區農安街逮捕1名男子持有毒品，經過追查發現毒品來自一對被通緝的「亡命鴛鴦」之手，警方經過2個月鎖定嫌犯，在住處逮捕2人，並在包包、住處查扣改造槍支、半成品等證物，還有20顆子彈，2人身上還有大量毒品，不排除是逃亡期間販毒維生，帶槍防止被黑吃黑。

警方調查，4月間在北市中山區逮捕1名男子涉嫌持有毒品，根據對方說詞，掌握毒品來源係向27歲曾姓男子、25歲的陳姓妻子購買，警方追查2人後確認身分，發現曾男有毒品、槍砲以及詐欺前科，目前因詐欺案遭新北地檢署發布通緝，另外陳女則有毒品、侵占前科，目前因侵占罪嫌遭桃園地檢署發布通緝。

▲亡命鴛鴦逃亡販毒，家中查扣2槍、毒品，還有18張人頭金融卡。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，2人為已婚關係，均因遭發布通緝選擇逃亡，成為亡命鴛鴦，在逃亡期間還從事販毒行為，最後掌握2人躲藏在桃園市桃園區一處民宅，6日當天下午1時許前往逮人，在曾男隨身包包找到改造手槍、子彈11顆以及1顆空包彈，又帶著曾男前往住處搜索，逮捕正在家中睡覺的陳女。

警方在住處內又搜出槍枝半成品，並且還有彈匣、子彈以及空包彈等證物，另外又起獲安非他命、K他命等證物，並且還有吸食器，警方並扣得懷疑是販毒所得5萬多現金，訊後依照毒品、槍砲等罪嫌將2夫妻移送法辦，另外也分依不同通緝案由、發布單位解送歸案。

▲中山分局警方透過溯源追查毒品來源，發現亡命鴛鴦逃亡期間販毒維生。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方不單在2人住處查獲槍枝、毒品，另外也在住處內查獲18張人頭金融卡，不排除涉入詐騙集團的犯罪行列，目前將持續追查金融卡的來源以及用途。