台南破獲冷血賽鴿！5600萬賭金害死1334隻　無良會長7人落網

記者林東良／台南報導

台南地檢署指揮刑警大隊查獲台南市一處賽鴿協會聚眾賭博，拘捕黃姓會長及鴿會幹部成員計7人到案，查扣「電腦主機5台等相關罪證一批，查出春季資格賽，從一關1349隻賽鴿參賽，到正三關僅15隻完賽，歸返率僅1.11％，高達1334隻賽鴿折翼死亡，而當季賭金高達5600萬元，至今相關賭金上億，全案依賭博、動保法等罪嫌送辦。

▲台南檢警查獲一處賽鴿協會聚眾賭博，拘捕黃姓會長及鴿會幹部成員7人到案，查出春季資格賽，1349隻賽鴿參賽，僅15隻完賽，歸返率僅1.11％，高達1334隻賽鴿折翼死亡，至今相關賭金上億。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署陳鋕銘檢察官2023年間指揮台南市警刑警大隊查獲台南市一處賽鴿協會聚眾賭博，深入溯源追查發現，鴿會使用「虛擬、人頭鴿舍」，或以超齡鴿參賽增加歸返機率，甚或製造不實成績，詐領鉅額獎金；檢警布線偵知有參賽會員於佳里某鴿會參賽，113年聚賭賭金高達新台幣1億2千萬元，隨即報請檢察官指揮偵辦。

檢警調查發現，該賽鴿協會每賽季舉辦7關的嚴峻賽事，賽鴿飛行距離自170公里到337公里（每關遞增20至30公里），海象及風向等不特定因素，導致完賽賽鴿極低歸返率，尤其2024年春季賽自資格一關1349隻賽鴿參賽，到正三關僅15隻完賽，歸返率僅1.11％，高達1334隻賽鴿折翼，而當季賭金高達5600萬元。

檢察官親率專案小組於6月7日持搜索票搜索該賽鴿協會，查獲黃姓會長及鴿會幹部成員計7人到案，查扣「電腦主機5台、賽鴿協會組織章程、賽程表、2024年夏季賽插組明細、賽鴿腳環感應器、會員名冊、鴿會帳冊、存摺及定存單」等證物，專案小組為保全不法犯罪所得，逕行扣押涉案多個帳戶，凍結出金。

舉辦賽鴿活動除鉅額賭資，同時涉及逃漏稅，亦為不法歹徒所覬覦，衍生擄鴿勒贖、恐嚇取財、詐欺等犯罪問題，而造成賽鴿傷亡慘重，一直為動保團體所重視；動物保護法第10條明定，不得以直接、間接賭博為目的，利用動物進行競技行為。

刑警大隊長張文源呼籲，市民朋友應該培養正當的休閒活動，賽鴿活動明顯涉及賭博，且牽涉治安問題廣泛，檢警獲報定會全面掃蕩，澈底溯源瓦解犯罪源頭，杜絕衍生其他不法犯罪，淨化治安、改善社會善良風氣。