　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南破獲冷血賽鴿！5600萬賭金害死1334隻　無良會長7人落網

記者林東良／台南報導

台南地檢署指揮刑警大隊查獲台南市一處賽鴿協會聚眾賭博，拘捕黃姓會長及鴿會幹部成員計7人到案，查扣「電腦主機5台等相關罪證一批，查出春季資格賽，從一關1349隻賽鴿參賽，到正三關僅15隻完賽，歸返率僅1.11％，高達1334隻賽鴿折翼死亡，而當季賭金高達5600萬元，至今相關賭金上億，全案依賭博、動保法等罪嫌送辦。

▲台南地檢署指揮刑警大隊查獲台南市一處賽鴿協會聚眾賭博，查獲黃姓會長及鴿會幹部成員計7人到案，查出春季資格賽，1349羽賽鴿參賽，僅15羽完賽，歸返率僅1.11％，高達上千隻賽鴿折翼，至今相關賭金上億。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南檢警查獲一處賽鴿協會聚眾賭博，拘捕黃姓會長及鴿會幹部成員7人到案，查出春季資格賽，1349隻賽鴿參賽，僅15隻完賽，歸返率僅1.11％，高達1334隻賽鴿折翼死亡，至今相關賭金上億。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署指揮刑警大隊查獲台南市一處賽鴿協會聚眾賭博，查獲黃姓會長及鴿會幹部成員計7人到案，查出春季資格賽，1349羽賽鴿參賽，僅15羽完賽，歸返率僅1.11％，高達上千隻賽鴿折翼，至今相關賭金上億。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署陳鋕銘檢察官2023年間指揮台南市警刑警大隊查獲台南市一處賽鴿協會聚眾賭博，深入溯源追查發現，鴿會使用「虛擬、人頭鴿舍」，或以超齡鴿參賽增加歸返機率，甚或製造不實成績，詐領鉅額獎金；檢警布線偵知有參賽會員於佳里某鴿會參賽，113年聚賭賭金高達新台幣1億2千萬元，隨即報請檢察官指揮偵辦。

▲台南地檢署指揮刑警大隊查獲台南市一處賽鴿協會聚眾賭博，查獲黃姓會長及鴿會幹部成員計7人到案，查出春季資格賽，1349羽賽鴿參賽，僅15羽完賽，歸返率僅1.11％，高達上千隻賽鴿折翼，至今相關賭金上億。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢警調查發現，該賽鴿協會每賽季舉辦7關的嚴峻賽事，賽鴿飛行距離自170公里到337公里（每關遞增20至30公里），海象及風向等不特定因素，導致完賽賽鴿極低歸返率，尤其2024年春季賽自資格一關1349隻賽鴿參賽，到正三關僅15隻完賽，歸返率僅1.11％，高達1334隻賽鴿折翼，而當季賭金高達5600萬元。

▲台南地檢署指揮刑警大隊查獲台南市一處賽鴿協會聚眾賭博，查獲黃姓會長及鴿會幹部成員計7人到案，查出春季資格賽，1349羽賽鴿參賽，僅15羽完賽，歸返率僅1.11％，高達上千隻賽鴿折翼，至今相關賭金上億。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢察官親率專案小組於6月7日持搜索票搜索該賽鴿協會，查獲黃姓會長及鴿會幹部成員計7人到案，查扣「電腦主機5台、賽鴿協會組織章程、賽程表、2024年夏季賽插組明細、賽鴿腳環感應器、會員名冊、鴿會帳冊、存摺及定存單」等證物，專案小組為保全不法犯罪所得，逕行扣押涉案多個帳戶，凍結出金。

▲台南地檢署指揮刑警大隊查獲台南市一處賽鴿協會聚眾賭博，查獲黃姓會長及鴿會幹部成員計7人到案，查出春季資格賽，1349羽賽鴿參賽，僅15羽完賽，歸返率僅1.11％，高達上千隻賽鴿折翼，至今相關賭金上億。（圖／記者林東良翻攝，下同）

舉辦賽鴿活動除鉅額賭資，同時涉及逃漏稅，亦為不法歹徒所覬覦，衍生擄鴿勒贖、恐嚇取財、詐欺等犯罪問題，而造成賽鴿傷亡慘重，一直為動保團體所重視；動物保護法第10條明定，不得以直接、間接賭博為目的，利用動物進行競技行為。

▲台南地檢署指揮刑警大隊查獲台南市一處賽鴿協會聚眾賭博，查獲黃姓會長及鴿會幹部成員計7人到案，查出春季資格賽，1349羽賽鴿參賽，僅15羽完賽，歸返率僅1.11％，高達上千隻賽鴿折翼，至今相關賭金上億。（圖／記者林東良翻攝，下同）

刑警大隊長張文源呼籲，市民朋友應該培養正當的休閒活動，賽鴿活動明顯涉及賭博，且牽涉治安問題廣泛，檢警獲報定會全面掃蕩，澈底溯源瓦解犯罪源頭，杜絕衍生其他不法犯罪，淨化治安、改善社會善良風氣。

ET快訊
女友逼天天見面！他花錢搭高鐵「還要請吃飯」崩潰：6萬薪水都沒
台南破獲冷血賽鴿！5600萬賭金害死1334隻　無良會長7人
「兩岸交流團」住五星、全程警車開道！律師曝：都刻意安排
推倒台中公車暴怒婦！勇敢小六女童曝光
桃園男變造中獎發票盜領！國稅局一查慘了
下周三起「午後炸雷雨」　一圖看降雨趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南破獲冷血賽鴿！5600萬賭金害死1334隻　無良會長7人落網

推倒台中公車暴怒婦！勇敢小六女童曝光　放學照顧病母超孝順

醉男搭捷運咆哮「被警員保護管束」　竟買50元汽油想燒了派出所

統一發票超商兌得200元...國稅局一查「是假的」　桃園男遭起訴

命理大師詹惟中獲清白！　張盛舒怒控「抄襲撈錢」檢：文字編排不同

快訊／下班注意！國1仁德段「3車+拖吊車」追撞　後方回堵5km

快訊／點名羅智強要殷瑋拿公事包　才陷性騷醜聞！名嘴判賠10萬

天雨路滑！國3名間段連續2車禍　賓士自撞護欄...8分鐘後8車連環撞

工地電線「2個月被偷13次」損失70萬　工人摸走賤賣1萬8　

賣淫集團控制少女！偵查佐扮買家救人　半路出家成為全國模範警

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

台南破獲冷血賽鴿！5600萬賭金害死1334隻　無良會長7人落網

推倒台中公車暴怒婦！勇敢小六女童曝光　放學照顧病母超孝順

醉男搭捷運咆哮「被警員保護管束」　竟買50元汽油想燒了派出所

統一發票超商兌得200元...國稅局一查「是假的」　桃園男遭起訴

命理大師詹惟中獲清白！　張盛舒怒控「抄襲撈錢」檢：文字編排不同

快訊／下班注意！國1仁德段「3車+拖吊車」追撞　後方回堵5km

快訊／點名羅智強要殷瑋拿公事包　才陷性騷醜聞！名嘴判賠10萬

天雨路滑！國3名間段連續2車禍　賓士自撞護欄...8分鐘後8車連環撞

工地電線「2個月被偷13次」損失70萬　工人摸走賤賣1萬8　

賣淫集團控制少女！偵查佐扮買家救人　半路出家成為全國模範警

耀樂定居杭州遭疑「收錢大外宣」！　無奈反擊：不要無止盡獵巫

鄭凱文近期有望實戰　徐基麟投球沒力量安排檢查

6月住臺東抽萬元旅遊金　加碼綠島臺東來回船票

Dior限量夏日度假香氛、Diptyque暖陽香　讓人彷彿置身地中海

台南破獲冷血賽鴿！5600萬賭金害死1334隻　無良會長7人落網

海峽論壇水藍色嬌點！　廈航台籍座艙長：希望和平兩岸消除偏見

雲林縣府傳霸凌！議員：新聞處22人竟有13人調職　張麗善要求改善

韓星路雲現身台北101逛新店帥翻！ 秀中文「大家好」隔空比心超寵粉

80歲嬤肚子痛！「只吞胃藥」3天後送急診　醫：是腹膜炎

快訊／本壘攻防又出狀況！林辰勳相撞李宗賢　肋骨受傷退場

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

社會熱門新聞

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

洗鞋達人開保時捷國道車禍亡！鄰居曝他近況：不太好

17歲女友產女又和國二女學生發生關係　

火辣還願！50名比基尼妹包圍三重四面佛　動感畫面曝

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

即／台中水湳市場暗夜惡火　整排燒光60年老麵店慘毀

更多熱門

相關新聞

南警慶祝警察節143名績優人員接受表揚

南警慶祝警察節143名績優人員接受表揚

台南市警察局為慶祝2024年警察節，於12日下午2時40分在警局4樓禮堂舉行慶祝大會，市長黃偉哲親自出席頒發模範警察、警察獎章、績優員工、績優鑑識楷模、績優婦幼工作員警及績優警察之友等6種獎項，受獎人員包含模範警察新營分局偵查隊副隊長林志魁等143人。

銀行突少4千元！女警將尪上拷「活活燒死」

銀行突少4千元！女警將尪上拷「活活燒死」

女檢座遇詐報案　警未第一時間受理

女檢座遇詐報案　警未第一時間受理

標榜小女友體驗按摩暗藏春色南警逮半套色情交易

標榜小女友體驗按摩暗藏春色南警逮半套色情交易

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆2惡煞到案

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆2惡煞到案

關鍵字：

南警賽鴿協會聚眾賭博賭金

讀者迴響

熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

Sandra認「其實已結婚2年」！

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面