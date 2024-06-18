中共核潛艦上浮現蹤台海　軍方前官員斷言出問題：不浮上來會出事

▲澎湖漁民在海峽中線發現一艘疑似中國潛艦浮在海面上 。（圖／民眾提供）



記者陶本和／台北報導

中國大陸解放軍最新型第三代彈道飛彈094型「晉級」核潛艦，18日清晨現蹤海峽中線，被澎湖釣小管的漁民發現，浮出海面航行。對此，國防部前視察盧德允斷言，「這出問題了嘛！不浮上來會出事嘛！」

根據媒體揭露，18日的清晨，位於澎湖的漁民在台海中線附近捕撈小管時，目擊一艘中國籍潛艦浮出水面航行；而且附近還有一艘解放軍的軍艦在側。經目擊評估，潛艦全程未有下潛，不排除是出現故障。

不過，該艘094型核潛艇是中共海軍研製中的第3代彈道導彈核潛艇，目前共計有6艘，每艘能搭載多達12枚巨浪-2潛射彈道飛彈。

對於該潛艦為何突然上浮水面航行，盧德允表示，他真的忍不住笑，把這艘核動力彈道飛彈潛艦寫得跟神一樣，「但可是，它這出問題了嘛！不浮上來會出事嘛！」他嘲諷地說，這新聞提供了一種反差巨大所導出的娛樂感。

軍事專業粉絲專頁「IDF經國號」也指出，為何走台海中線以西，根據往例（2021.11.29）及美軍曾說過的研判，通常是為了北返歲修或者有故障前往船廠維修，否則一艘代表核恫嚇能力的潛艦此時突然上浮告訴大家我在這裡，只會助長局勢緊張；而漁民所述當事海域水深僅45公尺，也完全不適合潛艦下潛，且在旁並有其他水面艦戒護，更加佐證此一推測。

▼澎湖漁民在海峽中線發現一艘疑似中國潛艦浮在海面上 。（圖／民眾提供）

