快訊／新莊機車撞轎車！下秒噴撞公車遭輾倒立站車側　女騎士送醫

▲新莊王姓女子騎車與轎車(B車)發生碰撞，機車倒地後遭到公車輾過，所幸王女僅受到輕傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市新莊區新泰路今(18日)上午發生一起車禍！61歲王姓女騎士沿新泰路往中正路方向行駛，從外側車道要變換至內側車道時，未注意到後方直行的轎車，2車當場發生碰撞，王女人車倒地波及到於外側車道上下客的一輛公車，機車當場遭輾過，卡在公車旁。警消獲報到場，所幸王女並未遭公車輾過，僅受到輕微擦挫傷，送醫救治後並無大礙，至於詳細事故原因仍待釐清。