新車鑰匙放抽屜！婆婆偷拿給小姑　「一家南部爽玩3天」

▲原PO買的新車被婆婆擅自給女兒使用。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，她第一次買車，怎料車子竟然被婆婆擅自借給女兒，被一家人開去南部玩3天，讓人妻看了傻眼。文章曝光，有人回，「說不定被拍一堆超速罰單回來送妳」、「直接報警說車子被偷」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，她第一次買車，小姑問，「車子誰的」，婆婆回，媳婦買的。小姑說，「現在的人怎麼有錢多往臉上貼喔。」原PO聽了沒回話。

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原PO說，小姑一家把車開去南部玩3天，而她在上班不知情。原PO指出，因為那時老公還不會開車，想說先買再考駕照，她把鑰匙放抽屜，沒想到車被借走，真傻眼。

貼文曝光後，網友紛紛留言「直接報警說車子被偷」、「裝暗鎖」、「怎麼有這麼白目的小姑啦！一點界線都沒有」、「你婆婆很沒教養耶，竟然把你的車子鑰匙直接給毒姑」、「問她知道什麼叫尊重嗎？不知道不問自取是竊盜行為嗎？」

不過也有人說，「也真服了你們，第一次聽到人家說，不會開車先買車，真的傻眼，難怪會發生這麼多奇怪的事，我們家也有發生，我媽媽非常疼愛我小弟，偏心的很誇張，18年過去了，他們也老了，我弟弟開始在閃躲，我就開始在看好戲。」

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