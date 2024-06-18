AI推升美股！道瓊收紅188點、那指標普創新高　台積電ADR漲2.74％

▲美國股市今天揚升。（圖／路透）
文／中央社紐約17日綜合外電報導
在人工智慧熱潮的推動下，美國股市今天揚升，其中標準普爾500指數和那斯達克指數收盤雙雙創下歷史新高。台積電ADR漲2.74％、收177.24美元。
道瓊工業指數上揚188.94點或0.49%，收38778.10點。
標準普爾500指數上漲41.63點或0.77%，收5473.23點。
那斯達克指數揚升168.14點或0.95%，收17857.02點。
費城半導體指數勁揚89.79點或1.60%，收5688.10點。
▲美國股市今天揚升。（圖／路透）
文／中央社紐約17日綜合外電報導
在人工智慧熱潮的推動下，美國股市今天揚升，其中標準普爾500指數和那斯達克指數收盤雙雙創下歷史新高。台積電ADR漲2.74％、收177.24美元。
道瓊工業指數上揚188.94點或0.49%，收38778.10點。
標準普爾500指數上漲41.63點或0.77%，收5473.23點。
那斯達克指數揚升168.14點或0.95%，收17857.02點。
費城半導體指數勁揚89.79點或1.60%，收5688.10點。
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