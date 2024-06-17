外送員也喊貴！夜市「1小吃」公認最盤　老闆怒貼公告：可以不買

▲隨著物價上漲，夜市很多小吃已經「不平價」。（圖／CTWANT提供）

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夜市小吃總主打物美價廉，但在萬物皆漲的時代，似乎已經不復存在。就有一名從事外送行業的男子表示，看到1張烤玉米攤老闆貼出的公告，上面指玉米、瓦斯、木炭、房租、水電等都是成本，「我是來賺錢不是做開心的」，男子看了則十分不解，直呼烤玉米很盤，簡直貴到令人髮指。

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▲一名從事外送行業的男子直指烤玉米很盤。（圖／爆廢公社）

原PO近日在Dcard以「烤玉米很盤對吧？」為題發文，表示最近看到了一張夜市烤玉米攤貼出的公告，上面寫著「沒吃過就嫌烤玉米貴，請自己去市場買玉米回家烤，玉米、瓦斯、木炭、器材，醬料、房租、水電、人工被講得通通不用成本一樣」，強調「我是來賺錢不是做開心的，所有價錢都是電子秤明碼標示，你可以選擇不消費，但不要因為你一時不經大腦說出的話，就否定別人辛勤勞動的成果，做個有禮貌、有同理心的人，社會更和諧。」

對此，原PO直言這些他都懂，但他同時指玉米本質上確實不貴，相比之下烤玉米真的很貴，且已到盤不下去的地步了，也說自己跑了外送1年，雖然是南部，但從沒送過烤玉米。

貼文一出，大批網友都紛紛表達認同，「夜市最盤的小吃一直都是烤玉米」、「烤玉米隨便一支都要破百元」、「我沒賣過烤玉米 ，但玉米秤重真的很不合理還能破百，都跟雞排差不多價格了，難到你烤玉米成本會比炸雞排高嗎？我家附近的3支140也很大支，價差可以差成這樣，我是不理解」。

但也有一派表示，做生意沒有想像的那麼簡單，做小吃攤很辛苦，沒有擺過攤的人根本不知道，認為可以試著理解店家。

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