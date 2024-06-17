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大陸 大陸焦點 特派現場

陸5月失業率5%與上月持平　官員：就業仍面臨不少困難

▲▼大陸下半年制定「穩定就業」經濟政策。（圖／CFP）

▲大陸就業問題仍面臨挑戰。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局17日公布5月份失業率，其中，5月份城鎮調查失業率是5%，與上個月持平，與去年同期相比，下降0.2個百分點。大陸統計局發言人、總經濟師劉愛華表示，當前就業的總量壓力和結構性矛盾並存，就業仍面臨不少挑戰和困難。

劉愛華提到，5月份隨著經濟持續回升向好，勞動力市場活躍度有所上升，就業形勢總體穩定。5月份城鎮調查失業率是5%，與上個月持平。與上年同期相比，下降0.2個百分點。

劉愛華指出，首先，大城市的就業形勢持續向好。5月份，31個大城市城鎮調查失業率是4.9%，比上個月下降0.1個百分點，同比下降0.6個百分點。

第二，外來戶籍的勞動力就業繼續改善。5月份，外來戶籍勞動力失業率是4.7%，比上個月下降0.2個百分點，同比下降0.7個百分點。其中外來農業戶籍勞動力失業率4.5%，與上個月持平，同比下降0.4個百分點。

劉愛華說，總體來看，今年以來隨著經濟延續回升向好態勢，經濟發展對就業的帶動力不斷增強，就業基本盤將不斷夯實。

對於下階段的就業形勢，劉愛華提到，在各地因地制宜發展新質生產力推動下，新產業、新業態、新模式將創造更多新行業和新崗位，就業空間持續拓展。

劉愛華指出，穩就業、促就業等一攬子政策持續發揮效應，促進高質量充分就業具有堅實的基礎和條件，「但是同時也要看到，當前我國就業的總量壓力和結構性矛盾並存，就業仍面臨不少挑戰和困難。」

劉愛華強調，「就業是最基本的民生，要進一步貫徹落實好中央部署，強化就業優先政策，健全就業促進機制，完善重點群體就業支持政策，加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理的現代化人力資源，持續促進就業質的有效提升和量的合理增長。」

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