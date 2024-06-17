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Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

（圖／翻攝自Google地圖）

▲網友在地圖上驚見哥吉拉襲台。（圖／翻攝自Google地圖）

圖文／CTWANT

許多人都知道Google地圖的街景功能，這項功能除了方便使用者觀看目標位址的周邊環境外，同時也可能透過其歷史紀錄翻閱到一些令人感動的畫面。但近期街景功能疑似開放給使用者投稿，便有網友透過投稿功能，在八里焚化廠前方海域上演了哥吉拉大戰未知生物，木柵動物園出現「猩球崛起」的罕見畫面。

據了解，當使用者透過行動裝置版本的Google地圖，搜尋「八里焚化廠」之後，只要點選畫面左下角的「街景功能」，第一時間就可以看到在西濱快速道路上竟然出現民眾站立在車外的場景，稍微轉一下視角，甚至可以看到西濱快速道路上有多輛汽車毀損、燃燒的情形。

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（圖／翻攝自Google地圖）

▲畫面非常真實，連路、車子都著火了。（圖／翻攝自Google地圖）

而當視角轉到北方的海域的時候，就可以看到畫面中出現異常的光線，遠方一個恐龍狀的生物對著天空吐出白色的光線，光線疑似擊中某種不知名物體，在天空中出現爆炸的效果。而如此場景，直覺讓人想到這支恐龍狀的生物，就是大名鼎鼎的哥吉拉。

（圖／翻攝自Google地圖）

▲哥吉拉現身台灣北海岸。（圖／翻攝自Google地圖）

除此之外，當使用者行動裝置版本的Google地圖，搜尋「馬達加斯加雨林 狐猴區」之後，同樣也是進入到街景功能，這時候視角就會被帶入到台北市立動物園的園區內，而畫面中間，就可以看到一群猩猩正聚集在一起，雙手高舉過頂，好像正在集體做出一個「愛心」的手勢。而畫面的角落也可以看到，有猩猩正在拍打強化玻璃，力道之強，甚至讓玻璃出現裂紋。如此場景也讓人直覺性想到知名電影《猩球崛起》的片段。

（圖／翻攝自Google地圖）

▲木柵動物園也有…超神畫面曝。（圖／翻攝自Google地圖）

理所當然，如此超自然的畫面並非是真實存在的畫面，而是一位名叫「GIAPLAY3D」使用者所投稿的，他先前就利用Google街景投稿功能，創作了不少栩栩如深的惡搞畫面，除了這次的哥吉拉現身八里海域、木柵動物園上演星球崛起外，在也曾把台北市信義區豪宅變成蜿蜒盤曲的巨龍，或是讓九尾妖狐降臨在京華城圓球狀建物上。但由於Google官方似乎會定期清除掉這些惡搞的街景功能，所以想要看該名網友創作的作品，可能要前往其官方網站上回顧。

（圖／翻攝自FB）

▲台北市信義區豪宅變成蜿蜒盤曲的巨龍，或是讓九尾妖狐降臨在京華城圓球狀建物上。（圖／翻攝自FB）

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