獨／誰敢評柯文哲低分？民眾黨導入「互評機制」　黨內憂淪友誼大賽

▲民眾黨主席柯文哲近期將「匿名互評機制」帶入黨內，並分為基層幕僚互評，以及主任階層以上的主管互評機制，但黨內看法兩極。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲過去在北市府導入「首長互評機制」，但曾發生互評表內容火爆，且因被外流使外界質疑內鬥等爭議。據了解，柯文哲近期將此制度帶到民眾黨，上週開始有電子互評機制，但黨內看法兩極，有人認為可以對工作表現做衡量，但也有人批評淪為「友誼大賽」；民眾黨發言人戴于文回應，相信大家秉持正直誠信原則評比，隱密性也絕對無虞。

柯文哲2014年入主北市府後，為了要了解底下局處首長的心聲，將台大醫院的匿名問卷評比文化帶到台北市政府，讓局處首長層級以上者，可以採取匿名方式互相評分，此機制出發點立意良善，但多數人希望市府和諧，通常只打分數、不評論，無法達到實質效益，且2020年更發生互評內容火爆且外洩，疑似內鬥等狀況。

喜愛此套首長互評機制的柯文哲，近期將「匿名互評制度」再帶入到民眾黨黨內，且制度更加複雜化，分為一般幕僚進行同屬性部門互評，以及主任層級的高階主管互評。

據了解，民眾黨上週發信要內部進行電子問卷互評，基層幕僚分為「組織群互評」、「文宣群互評」、「行政群互評」種類，以行政群舉例，可讓秘書部對人資部人員評分，且問卷是列出該部門的人員名字，並給予5個選項「非常滿意」、「滿意」、「無意見」、「不滿意」、「非常不滿意」做選擇。

除此之外，只要是部門主任層級的高階主管，還可以更進一步互相評分，例如文宣部評組織部，以及評秘書長周榆修、副秘書長許甫等人，甚至是對身為黨主席的柯文哲做評分。

由於此為2024大選結束後，黨內突然出現的新機制，諸多幕僚正反意見兩極，且幾乎都充斥疑惑。有黨內人士質疑，這變成「打小報告大會」鼓勵底下人員內鬥，還有黨內幕僚質疑匿名的真實性，因為要登入電子信箱才可以評分，不清楚問卷內容究竟會不會被看見，「到底誰敢評柯文哲低分？」

其他黨內人士擔心，此問卷一次列出部門人員名稱，很多人根本彼此不認識、業務不重疊，有些人可能對陌生人評「無意見」，但部分帶有惡意者則可能「看名字隨便給分」、只給認識的人好分數，淪為「友誼大賽」。另外，也有人批評此系統有BUG，儘管是分部門群互評，但其實部分文宣群跟部分組織群也會有互動，結果卻變成打不到分的狀況。

不過，也有黨內人士認為，此機制是評量橫向溝通是否良好的方法之一，進而找出組織上的一些問題，也可以對工作表現做衡量，且能評柯文哲的高階主管數量應該不多，柯應只知道自己被扣或加多少分，不知道是誰評分。還有其他幕僚表達，根據過去柯市府的匿名評分機制，應是被列好幾次最後一名，才會有所調動。

對此，民眾黨發言人戴于文回應，互評制度並非民眾黨首創，早在柯文哲於北市府主政期間已行之有年，並具有相當的成效，因此黨內辦理互評制度也可具一定的參考價值。

針對黨內質疑互評機制的匿名真實性，戴于文說，隱密性絕對無虞，也相信大家會秉持正直誠信的原則評比，不至於淪為友誼大賽。