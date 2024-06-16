　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／誰敢評柯文哲低分？民眾黨導入「互評機制」　黨內憂淪友誼大賽

▲▼柯文哲時事聯訪記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲近期將「匿名互評機制」帶入黨內，並分為基層幕僚互評，以及主任階層以上的主管互評機制，但黨內看法兩極。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲過去在北市府導入「首長互評機制」，但曾發生互評表內容火爆，且因被外流使外界質疑內鬥等爭議。據了解，柯文哲近期將此制度帶到民眾黨，上週開始有電子互評機制，但黨內看法兩極，有人認為可以對工作表現做衡量，但也有人批評淪為「友誼大賽」；民眾黨發言人戴于文回應，相信大家秉持正直誠信原則評比，隱密性也絕對無虞。

柯文哲2014年入主北市府後，為了要了解底下局處首長的心聲，將台大醫院的匿名問卷評比文化帶到台北市政府，讓局處首長層級以上者，可以採取匿名方式互相評分，此機制出發點立意良善，但多數人希望市府和諧，通常只打分數、不評論，無法達到實質效益，且2020年更發生互評內容火爆且外洩，疑似內鬥等狀況。

喜愛此套首長互評機制的柯文哲，近期將「匿名互評制度」再帶入到民眾黨黨內，且制度更加複雜化，分為一般幕僚進行同屬性部門互評，以及主任層級的高階主管互評。

據了解，民眾黨上週發信要內部進行電子問卷互評，基層幕僚分為「組織群互評」、「文宣群互評」、「行政群互評」種類，以行政群舉例，可讓秘書部對人資部人員評分，且問卷是列出該部門的人員名字，並給予5個選項「非常滿意」、「滿意」、「無意見」、「不滿意」、「非常不滿意」做選擇。

除此之外，只要是部門主任層級的高階主管，還可以更進一步互相評分，例如文宣部評組織部，以及評秘書長周榆修、副秘書長許甫等人，甚至是對身為黨主席的柯文哲做評分。

▲▼柯文哲時事聯訪記者會。（圖／記者李毓康攝）

由於此為2024大選結束後，黨內突然出現的新機制，諸多幕僚正反意見兩極，且幾乎都充斥疑惑。有黨內人士質疑，這變成「打小報告大會」鼓勵底下人員內鬥，還有黨內幕僚質疑匿名的真實性，因為要登入電子信箱才可以評分，不清楚問卷內容究竟會不會被看見，「到底誰敢評柯文哲低分？」

其他黨內人士擔心，此問卷一次列出部門人員名稱，很多人根本彼此不認識、業務不重疊，有些人可能對陌生人評「無意見」，但部分帶有惡意者則可能「看名字隨便給分」、只給認識的人好分數，淪為「友誼大賽」。另外，也有人批評此系統有BUG，儘管是分部門群互評，但其實部分文宣群跟部分組織群也會有互動，結果卻變成打不到分的狀況。

不過，也有黨內人士認為，此機制是評量橫向溝通是否良好的方法之一，進而找出組織上的一些問題，也可以對工作表現做衡量，且能評柯文哲的高階主管數量應該不多，柯應只知道自己被扣或加多少分，不知道是誰評分。還有其他幕僚表達，根據過去柯市府的匿名評分機制，應是被列好幾次最後一名，才會有所調動。

對此，民眾黨發言人戴于文回應，互評制度並非民眾黨首創，早在柯文哲於北市府主政期間已行之有年，並具有相當的成效，因此黨內辦理互評制度也可具一定的參考價值。

針對黨內質疑互評機制的匿名真實性，戴于文說，隱密性絕對無虞，也相信大家會秉持正直誠信的原則評比，不至於淪為友誼大賽。

ET快訊
張學友再度道歉！「病毒不斷攻擊」
快訊／竹市副所長中彈陳屍派出所　4天前才過生日！
高爾宣秘婚還官宣當爸　一票大咖明星全在場見證！
心衰竭死亡率50%！台灣人「吃火鍋2動作」小心　醫認了：我也
高雄女驚傳遭暴漲溪水沖走！「剩一只雨鞋」
高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了
快訊／高雄派出所外傳巨響「警衝出查看」！　2女雙載車禍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

恩師鄭秀玲批「自我膨脹成太上皇」！黃國昌：尊敬、虛心傾聽

獨／誰敢評柯文哲低分？民眾黨導入「互評機制」　黨內憂淪友誼大賽

大巨蛋爆「積水、室內又下雨」災情　遠雄道歉：截水溝排水宣洩不及

旅客嚇壞狂通報！1男搭板南線掏出「銼刀磨工藝品」　北捷回應了

49.5％認國會改革有幫助　林濁水要綠營小心：別被認為反改革

質疑濫權調查！基進黨明告發違反個資法　黃國昌嗆：智商堪虞

代表白營參加海峽論壇？　民眾黨：張凱鈞用「個人名義」非黨中央

不老軍魂！陸官校友正步連參加黃埔百年校慶　獨臂排長獲得滿堂彩

嗆藍委「藍鳥」拿出來　王世堅：想罷免我們乾脆倒閣解散國會

中壢告別「最醜車站」新站正式啟程！　鄭文燦：過去努力值得了

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！　白皙長腿外露…貼心陪男友媽

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

恩師鄭秀玲批「自我膨脹成太上皇」！黃國昌：尊敬、虛心傾聽

獨／誰敢評柯文哲低分？民眾黨導入「互評機制」　黨內憂淪友誼大賽

大巨蛋爆「積水、室內又下雨」災情　遠雄道歉：截水溝排水宣洩不及

旅客嚇壞狂通報！1男搭板南線掏出「銼刀磨工藝品」　北捷回應了

49.5％認國會改革有幫助　林濁水要綠營小心：別被認為反改革

質疑濫權調查！基進黨明告發違反個資法　黃國昌嗆：智商堪虞

代表白營參加海峽論壇？　民眾黨：張凱鈞用「個人名義」非黨中央

不老軍魂！陸官校友正步連參加黃埔百年校慶　獨臂排長獲得滿堂彩

嗆藍委「藍鳥」拿出來　王世堅：想罷免我們乾脆倒閣解散國會

中壢告別「最醜車站」新站正式啟程！　鄭文燦：過去努力值得了

張學友抱病登台認「今天狀況比昨天差」：取消更對不起大家

19歲BMW男開「輔助駕駛」衝進楊梅休息站　連撞7車3傷畫面曝光

竹市副所長中彈倒臥派出所　4天前才過生日！友人驚呼想不透

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

胡瓜出手相助！見男舞團表演震撼「贊助獎金飛美國比賽」盼為國爭光

高爾宣秘娶大9歲芮德還官宣當爸　一票大咖明星全在場見證！

雞蛋價格降「加蛋仍要20元」！苦苓：覺得不合理可以別加

胡歌宣傳影片濾鏡開太大！　「五官全歪」本尊吐槽：背景都變形了

尬爆！汪小菲、Mandy坐在旁邊「信當場唱大S《流星花園》主題曲」

恩師鄭秀玲批「自我膨脹成太上皇」！黃國昌：尊敬、虛心傾聽

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

政治熱門新聞

快訊／太熱了！黃埔百年校慶閱兵　多位學生撐不住中暑離場

大巨蛋積水又漏水　遠雄道歉曝原因

男搭板南線掏銼刀　北捷回應了

賴清德軍人讀訓不講「擁護國民政府」！改喊中央　韓國瑜也覆誦

郭智輝指不必每房裝冷氣　藍委諷：你家裝幾台？經濟部裝幾台？

罷免聲量排名！傅崐萁、徐巧芯、葉元之皆破萬　綠委吳思瑤也上榜

賴清德黃埔校慶喊「不為中華民國奮戰是假黃埔！」　校友嗨翻歡呼

諷綠營怯戰辯論！黃國昌：高談護民主笑死人

郭智輝：電價不是愈便宜愈好

幕後／覆議案電視辯論破局！藍白委、平台、主持人都敲定　無奈民進黨拒絕

國會改革法藍綠白大戰　媒體人：明年底才能分出勝負

黃仁勳逛夜市、外賓去釣蝦場　他質疑：台灣沒更深層的文化底蘊？

「有台灣才有中華民國」　賴清德：絕不能敵我不分

雲林縣府傳職場霸凌！新聞處22人13人調職

更多熱門

相關新聞

基進黨明告發　黃國昌：智商堪虞

基進黨明告發　黃國昌：智商堪虞

台中市31歲林姓男子12日晚間駕駛小貨車，撞進網紅「館長」陳之漢在台中經營的健身房「成吉思汗」，被台中地院裁定收押。陳之漢13日稱有請民眾黨立委黃國昌調查對方有無犯過什麼罪，此言論被基進黨質疑濫用立委職權，因此17日將告發黃，而黃國昌16日酸說，對於智商堪虞的行動，已不知該如何形容。

白率團參加海峽論壇？民眾黨否認

白率團參加海峽論壇？民眾黨否認

嗆藍委「藍鳥」拿出來　王世堅：想罷免我們乾脆倒閣解散國會

嗆藍委「藍鳥」拿出來　王世堅：想罷免我們乾脆倒閣解散國會

反濫權宣講台北遇大雨　林右昌感謝人民站出來

反濫權宣講台北遇大雨　林右昌感謝人民站出來

「我是台灣第一個世界民運代表」　沈伯洋嘆：一堆人想除我而後快

「我是台灣第一個世界民運代表」　沈伯洋嘆：一堆人想除我而後快

關鍵字：

民眾黨柯文哲互評制度

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

被逼讓座！北捷OL「上捷運就會呼吸困難、落淚」

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

孫安佐IG限動疑亮槍、經紀人稱「測試火槍」　警回應了

即／台體門口嚴重車禍！女騎士四肢變形慘亡

快訊／台北市3地淹水警戒　信義區時雨量近70毫米列一級

行人深夜闖入國3　遭2車追撞慘死

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面