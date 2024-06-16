聯結車國道直直衝釀8車連撞！1人遭夾斃　司機喊「不舒服」下場曝

記者陳韻如／苗栗報導

國道三號北上111.1公里處2023年2月間發生一起死亡車禍！一名林姓聯結車司機疲勞駕駛，行經事故路段時，沒有注意到前方因塞車車速降低，直接就撞上前方大貨車，接著又向前推撞，共造成8車連環撞，而其中一輛轎車車尾當場被壓扁，釀成1死2重傷。案經苗栗地院審理，林男被依過失致死罪判刑1年，全案可上訴。

▲林男疲勞駕駛聯結車，國道釀8車連環撞，其中一輛轎車車尾當場被壓扁，造成1人當場死亡。（圖／ET資料照）

這起事故發生在2023年2月20日上午10時32分左右，事發當時因前方路段也有車禍發生，因此造成車流回堵，但沒想到林男卻因精神不濟，沒有注意到前方車況，直接就撞上前方車輛，一共造成8車連環撞，現場還一度全線封閉。

警消獲報到場，發現其中一輛轎車車尾嚴重潰縮，幾乎被壓扁，造成車上4人受傷，後座2人傷勢嚴重，其中一名呂姓男子當場沒了生命跡象，警消人員立即出動破壞機具將傷者救出送醫，但呂男仍因傷重宣告不治。

▲▼警方到場出動破壞機具將傷者救出送醫。（圖／ET資料照）

事發後林男向警方供稱，自己因為身體不適有服用感冒藥，造成精神狀況不佳才進而釀禍。

案經法院審理，由於林男至今仍未與被害人達成和解或賠償，且其所犯為過失傷害2罪、過失致死一罪，因此從重依過失致死罪論處，最終依法將他判處1年有期徒刑。全案可上訴。