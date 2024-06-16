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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸要拍《三體》電影版！宣布將由張藝謀執導

▲▼中國大陸過去就曾傳出籌拍《三體》的消息。（圖／翻攝微博）

▲大陸過去就曾傳出要籌拍《三體》。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸傳媒娛樂集團「光線傳媒」董事長王長田16日在第26屆上海國際電影節金爵電影論壇上宣布，由光線傳媒與三體宇宙聯合出品的全新《三體》電影，將由張藝謀執導。

除了找來張藝謀執導外，王長田並沒有透露太多訊息，但預計在6月18日上午10時，由三體宇宙聯合主辦的金爵電影論壇「IP全球多元化開發的潛力與想象」上，將會有更多消息曝光。

▼大陸知名導演張藝謀。（圖／CFP）

▲張藝謀。（圖／CFP）

劉慈欣創作的科幻小說《三體》曾獲「雨果獎」最佳長篇小說獎，在全球擁有廣大讀者，改編的電視劇、動畫也已經播出，Netflix英文版影集今年3月上架之後更是引起了巨大關注。

不過，《三體》的真人電影開發卻經歷了許多波折，早在2015年，電影版《三體》就已經宣布展開製作，導演是張番番，計劃2016年上映，但2016年卻傳出被無限期擱置，關於該片的訊息更是在2017年之後完全消失。

▼科幻作家劉慈欣被譽為「中國當代科幻第一人」。（圖／CFP）

▲▼撰寫《三體》的科幻作家劉慈欣被譽為「中國當代科幻第一人」。（圖／CFP）

「光線傳媒」創立於1998年，是大陸老牌娛樂公司，業務涵蓋電影、經濟、影視，發行、製作過不少知名作品，包含電影《人再囧途之泰囧》、《致我們終將逝去的青春》、《美人魚》等。

張藝謀是大陸知名導演，代表作有《紅高粱》《活著》《大紅燈籠高高掛》等，曾三度提名奧斯卡最佳外語片獎、五度提名金球獎最佳外語片獎，獲得過兩屆威尼斯金獅獎最佳影片，及一屆柏林金熊獎最佳影片。

▼大陸電視劇版《三體》。（圖／翻攝微博）

▲▼中國大陸過去就曾傳出籌拍《三體》的消息。（圖／翻攝微博）

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