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大陸 大陸焦點 特派現場

張藝謀恩師、著名電影學家「馬精武」逝世！　享壽86歲

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家一級男演員兼導演、北京電影學院表演系教授、中國電影家協會會員「馬精武」11月30日逝世，享壽86歲，震驚整個內地電影圈。馬精武的學生們聽聞噩耗後，紛紛在微博悼念恩師。

據《新浪新聞》報導，1938年，馬精武出生於新疆維吾爾自治區烏魯木齊市，畢業於北京電影學院表演系，先後在影片《風從東方來》、《艷陽天》和《金光大道》中飾演角色；1981年執導影片《端盤子的姑娘》、《被跟蹤的少女》等；1986年自編自導電視影集《西廂記》、《馬週豔遇》等，並先後在徐克和馮小剛導演的影片《七劍》和《夜宴》中飾演重要角色。

▲馬精武逝世。（圖／翻攝自微博）

▲馬精武在影片《夜宴》中飾演殷太常。（圖／翻攝自網易）

▲馬精武逝世。（圖／翻攝自微博）

▲馬精武在電影《八佰》中飾演戲班班主。（圖／翻攝自網易）

馬精武作為北京電影學院的教授，在任職的四十多年間，培養了無數知名的影視明星，其中包括張藝謀、唐國強、張嘉益、王志文、張豐毅、方舒、沈丹萍、張子健、俞飛鴻等。在教學之餘，馬精武積極參與藝術創作活動，曾在多部長片中擔任主要角色，例如《大紅燈籠高高掛》、《悲喜人生》、《鑄劍》、《青蛇》、《天國逆子》等。

其中《大紅燈籠高高掛》更是他和自己學生張藝謀合作之作品，1991年，該片獲得第48屆威尼斯國際影展銀獅獎；1992年，提名奧斯卡金像獎最佳外語片，隨後獲得義大利電影大衛獎最佳外語片，成為第一部獲得此獎項的中國電影；1993年，獲得英國電影學院獎最佳外語片；2015年，被英國《帝國》雜誌評為影史百部最佳外語片第28位，是排名最高的中國電影。

▲▲張藝謀。（圖／CFP）

▲中國著名導演張藝謀為馬精武的學生。（圖／CFP）

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