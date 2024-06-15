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龍潭區農會創會百年　踩街+百人封茶及切蛋糕...熱鬧登場

▲龍潭區農會創會百年

▲市長張善政主持百人封茶及切蛋糕儀式。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「龍潭區農會創會百週年暨食農教育推廣活動」，15日於龍潭農會舉行。市長張善政出席活動表示，龍潭農會百年來，與農友們共同努力成就傑出的農業表現，財務穩健，發展具代表性的東方美人茶、桃映紅茶、龍泉米等農特產，帶動農業發展。

慶祝創會100周年，龍潭區農會也舉辦了一系列精彩活動，農會特別蒐集百年來的在地照片文物，製作「時光走廊」，展現龍潭農業發展歷程；同時，農會也辦理一系列食農教育活動，將陸續與茶廠、農場、茶文化館等單位合作，辦理有機蔬菜、茶、雞、多肉植物、鯉魚生態等多種產業食農教育活動，傳承農產業文化。

▲龍潭區農會創會百年

▲農業局長陳冠義(左四)參加創意踩街。（圖／市府提供）

今日並於會場舉辦茶與米食農教育、百人封茶及切蛋糕儀式等活動，相當熱鬧。市府農業局表示，市府積極輔導農會及農民，健全桃園農業體質，113年度補助龍潭區農會辦理農會大樓修繕，未來3樓將作為農會推廣部教室，包括農事、家政、四健教室、綠色照顧以及食農教育中心，打造多元教育訓練的場所，促進農業、家政、健康等領域的學習，強化農業推廣教育功能。

▲龍潭區農會創會百年

龍潭區農會創立於民國13年，最初以龍潭信用販賣組合的形式服務農民。1944年，為響應戰時需求，改名為新竹市中壢區龍潭庄農業會。台灣光復後，於民國35年（1946年），台灣行政長官公署下令將農業組合與信用組合財產分開，並於民國38年（1949年）合併為農會，改稱「龍潭鄉農會」。民國85年（1996年），龍潭區農會搬遷至東龍路100號的新大樓，為會員提供更現代化和便捷的服務。

包括立法委員呂玉玲、林月琴、市議員徐玉樹、張肇良、劉仁照、農業部農糧署北區分署長黃昭興、農田水利署桃園管理處長何明光、石門管理處長林昆賢、桃園區農業改良場場長郭坤峯、茶業改良場場長蘇宗振、市府農業局長陳冠義、客家局長范姜泰基、龍潭區長黃世琪、龍潭區農會理事長謝明宏、常務監事黃璟舞、總幹事湯明吉等均一同出席活動。

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