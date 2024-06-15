11縣市「進烤箱」亮高溫燈號　台東飆出40.1度

▲11縣市亮高溫燈號。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

西南風沉降影響，台東茶改東部分場今(15日)下午飆出40.1度高溫，今全台最高溫前10名全在台東，氣象署今下午14時30分也擴大對11縣市發布高溫燈號，其中台東縣為橙色燈號，將出現38度以上極端高溫。

根據氣象署觀測，今下午14時18分台東縣茶改東部分場出現40.1度高溫、台東縣太麻里下午13時36分也出現40度高溫、台東縣香蘭下午13時40分出現39.5度高溫，今最高溫前10名全在台東。

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▲截至14:33，今日高溫排行。（圖／氣象署提供）

氣象署下午也擴大對11縣市發布高溫燈號，氣象署表示，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今(15)日中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號。

高溫資訊

影響時間：15日白天

橙色燈號(38度以上)：台東縣

黃色燈號(36度以上)：台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣

▲高溫警示燈號。（圖／氣象署提供）