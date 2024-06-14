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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸「海警第3號令」明生效　外交部譴責破壞區域和平

▲▼水砲噴射菲律賓船隻！中國海警公布影片：全程理性克制。（圖／翻攝中國海警局）

▲中國海警曾使用高壓水砲噴射菲律賓船隻。（資料照／翻攝中國海警局）

記者呂晏慈／台北報導

南海衝突升溫，中國海警日前發布海上行政執法程序新規「海警第3號令」，將於本周六生效。外交部今（14日）表示，嚴正譴責中國政府未遵守相關國際法及聯合國海洋法公約之規範，片面逕行宣布執行此項措施，破壞區域和平穩定。

中國日前發布海警局第3號令，公布將自6月15日起實施依據2021年「海警法」制定的「海警機構行政執法程序規定」，明定中國海警機構在其認定的管轄海域，可登檢扣押涉嫌違反其出入境管理規定的外國籍船舶與人員，外交部今指出，此舉已引發各國高度關注，不僅升高區域緊張情勢，更將衝擊國際商、漁船舶航行安全。

外交部表示，將密切關注事態後續發展，並嚴正譴責中國政府未遵守相關國際法及聯合國海洋法公約之規範，片面逕行宣布執行此項措施，破壞區域和平穩定。

外交部表示，中國近來頻以維護海上秩序、提升海洋治理為由，對周邊國家遂行軍事恫嚇及灰色地帶脅迫，已嚴重影響區域和平穩定與繁榮。

針對中國海警第3號令的相關措施，外交部說明，我國將確保外國籍船舶與人員安全通過我國所管轄海域，並將持續與區域友盟及理念相近國家合作，共同妥善應處此一事件可能帶來的衝擊，以維護區域穩定及以規則為基礎的國際秩序。

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