疫情升溫　美FDA要求藥廠更新疫苗「針對KP.2變異株」

▲全球多地新冠疫情升溫，美國FDA更新疫苗建議。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國食品藥物管理局（FDA）13日更改2024至2025年的新冠疫苗病毒株建議，如果可行的話，要求製造商更新疫苗，以針對KP.2變異株，而非先前針對的JN.1變異株。

莫德納（Moderna）與Novavax申請更新2024年秋季JN.1疫苗之後，FDA做出上述決定。此前，Novavax表示正在生產JN.1疫苗，7月中旬前能夠準備就緒，且疫苗對於KP.2、KP.3等多種變異株展現出廣泛的交叉中和抗體，但今年秋天無法生產針對另一種病毒株的疫苗。

《路透社》指出，FDA的新建議與其顧問、歐洲公衛監管機構、世界衛生組織（WHO）的建議都不同，其他機構都尋求更新疫苗針對JN.1。

FDA生物製劑研究暨評估中心（CBER）負責人馬克斯博士（Dr. Peter Marks）本月稍早出席諮詢小組會議時說，他希望靠著莫德納跟輝瑞（Pfizer）及夥伴BioNTech的mRNA疫苗的迅速更新，能讓人們有機會選擇針對KP.2的疫苗。報導指出，mRNA疫苗研發速度，比Novavax蛋白質疫苗更快。

今年稍早，JN.1成為美國主要毒株，但據美國疾病管制與預防中心（CDC）截至6月8日的數據，它在過去2周僅占全體病例2.1%。至於KP.2變異株則占了22.5%，KP.3占比25%，成為現今的主要變異株。

輝瑞14日表示，正與FDA等全球監管機構討論，評估未來新冠疫苗配方的成分。莫德納表示，不論最終決定是哪一種毒株，都將為秋季接種活動，及時準備好更新疫苗。Novavax則尚未回應。