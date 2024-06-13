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大陸 大陸焦點 特派現場

美制裁逾300中俄實體和個人　陸外交部：中俄合作不應受到干擾

▲▼ 中國大陸外交部新發言人林劍 （2024.3.18新亮相） 。（圖／翻攝 北京日報）

▲大陸外交部新發言人林劍。（圖／翻攝 北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

美國在當地時間12日宣布擴大對俄羅斯的制裁，有300多家實體和個人上榜，以切斷俄羅斯透過第三方獲取物資和服務以製造攻打烏克蘭所需的軍事用品，當中包括中港賣家，而以香港為基地的公司便有15家。對此，大陸外交部怒批，中方堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，中俄正常經貿往來不應受到干擾破壞。

6月13日，大陸外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者提問，美國財政部公布了一項新的制裁方案，涉及300多家來自中國和俄羅斯的實體和個人。據美國務院稱，新制裁旨在在烏克蘭衝突持續期間對俄羅斯的經濟造成損害。這些新的制裁措施會影響中俄未來經濟合作嗎？

林劍表示，中俄兩國是全面戰略協作夥伴，雙方開展互利合作有自身的內在邏輯和強大韌性，符合兩國利益。中方堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，中俄之間的正常經貿往來不應受到干擾和破壞，更不應成為抹黑遏制中國的工具。

「在烏克蘭危機問題上，誰在呼籲對話爭取和平，誰在拱火遞刀鼓動對抗，國際社會有目共睹」，林劍指出，美方一方面源源不斷向烏克蘭提供武器彈藥，一方面把破壞和平、延宕危機的責任甩給別國，甚至把危機當成肆意制裁打壓別國的良機，可謂是機關算盡、虛偽至極、霸道無比。

林劍表示，美國在全球範圍內濫施單邊制裁，貽害無窮，嚴重損害他國的主權安全，造成人道慘劇，破壞產供鏈的穩定。烏克蘭危機升級後，美方的制裁更是變本加厲，而這種亂舞「制裁大棒」的做法不僅無助於問題的解決，反而成為世界一個主要的風險源頭。

林劍強調，「中方不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，絕不接受抹黑施壓，甩鍋推責。我們敦促美方立即停止濫施非法單邊制裁，多為停火止戰、恢復和平發揮建設性作用。我們也將採取一切必要措施，堅定維護中國企業和公民的合法權益。」

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