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快訊／私賣股票幫新加坡商募1.5億　聯華證投前董座姊弟遭起訴

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢起訴前聯華公司董事長與副總經理姊弟涉嫌違法募資1.5億元。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

現已解散的聯華證券投顧公司，涉嫌未經主管機關許可，在2015年到2017年間販售未上市股票，幫新加坡商密科博公司募資1.5億元，另外又被金管會查到，曾虛偽增資1890萬元，台北地檢署14日依違反《證券投資信託及顧問法》、《證券交易法》等罪嫌，起訴前聯華證董事長張易新及時任副總經理的姊姊張怡婷2人。

起訴指出，聯華公司董事會在2015年12月間決議辦理現金增資後，張易新為了籌措資金，向友人徐文賓借款約2000萬元，層層轉匯聯華公司名下帳戶，充作增資股款，等完成驗資並變更公司登記資本額，隨即又以股東往來的名義，大額提領公司現金還給金主徐文賓，等到被查核出現金有短缺，張易新為了掩飾犯行，要員工佯稱錢都在保險箱，要等董事長出差回來才能取出盤點。

在此同時，新加坡商密科博公司因來台設廠及開發產品需要資金，張易新明知募集、發行有價證券需先向金管會申報，卻仍在未經核發證券商許可證照的情況下，承攬密柯博公司的股票銷售，以每股最高60元價格，從2015年11月3日起，到2017年7月3日止，幫密科博賣出444萬2000股，募得1億5343萬2770元。

全案經金管會調查發現聯華公司資金遭不當挪用才爆發，檢察官調查認為，張新易虛偽增資部分涉嫌不實財報、使公務員登載不實文書等罪，另外張新易與姊姊張怡婷違法賣股募資部分，則違反非法經營證券業務等罪嫌，因此將姊弟2人提起公訴。

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