繼扁可頌後「南韓爆紅1美食」登台快閃！　他曝口感：熱量炸彈

▲南韓爆紅的「紙巾吐司」。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

南韓流行起「扁可頌」之後，薄到像紙巾一樣的「紙巾麵包」也掀起討論，最近將到台灣開快閃店，吃法非常新穎，是一片片撕著吃，有網友好奇，吃起來是什麼口感？對此，吃過的網友表示「還不錯」，但跟之前很紅的千層吐司一樣，只是換了名字，另外還有網友提醒，「這是超級熱量炸彈」。

有網友在Dcard發文，「韓國紙巾吐司要來台灣了」，在南韓很紅的紙巾吐司，最近要到台灣開快閃店了，因為很薄很像紙巾，因此取名為紙巾吐司，食用方式為一層一層剝下來吃，「搜了一下發現，這在當地好像很有名？很好奇紙巾吐司吃起來會是什麼感覺耶，看介紹是說有丹麥麵包的酥脆+湯種麵包的柔軟」。

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貼文曝光，有吃過的網友指出，「還不錯吃」、「好吃，蠻多地方有賣的」、「去韓國吃過，就吐司」、「這很普通，韓國咖啡店東西都偏貴，但吃起來有些很普通，跟壓扁可頌一樣吃過一次就不想再買」、「韓國是不是只是很會取名字而已啊，什麼髒髒包、扁可頌、紙巾吐司，吃起來都好普通只是噱頭」。

網友一眼認出，這就是之前很紅的千層吐司，只是換了名字而已，「就是千層吐司吧，很久之前就在賣了，我覺得不好吃，生吐司完勝」、「包裝後換個名字，一樣繼續買」、「就是千層吐司啊」、「台灣已經很多店在賣了」。

也有內行人提醒，「其實就是每一層都有奶油，層層折疊烤出來，有做過烘焙就知道了，只是很麻煩而已」、「這一小條吐司大概就有兩三小條奶油吧，可能還超過！自己做就會知道油量驚人，要克制啊」、「熱量垃圾，吃一次要跑多久」、「這通常是一層油一層麵糰疊起來烤，才會有千層的效果，超級熱量炸彈」。