洗鞋達人「向亡父學習」拚工作！母曝5間新店準備開幕：不知該怎辦

▲洗鞋達人開保時捷上國道慘死，母心碎不已。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

國道1號北上345公里（岡山路段）13日晚間發生一起死亡車禍！一輛保時捷因不明原因追撞槽車，39歲宋姓駕駛當場慘死。據了解，宋男是國內知名洗鞋達人，宋母受訪時表示，消息來的太突然，一時之間很慌亂，不知道該怎麼辦。

宋母14日上午接受媒體訪問時稱，丈夫在9年前過世了，兒子一直秉持著「向爸爸學習的精神」從事這個行業10多年，在事業全盛時期，有3、40間加盟店，還曾有海外店。

提起兒子，宋母驕傲又心碎的表示，「因為他技術很好，很多人喜歡跟他學習」，透露目前在店裡工作的還有加盟店的業主，這些業主是來向兒子學習的，最近才剛學完，光高雄近期要新開幕的直營店就有5間。

如今發生這樣的事情，宋母無助提到，「很多東西沒辦法交給客人，一時之間也很慌亂，不知道要怎麼辦」，她稱，車子平時都有在保養，事發前兒子是要前往台中買材料，準備出發時，兒子還有打電話給她，說「下很大的雨」。

宋母指出，據她了解，兒子的車子原先開在中間車道，不知道為什麼轉到油罐車的車道去，後面又有兩部車追撞上，猜測可能是打滑的釀成悲劇。

▲事發當時撞擊力道猛烈，保時捷車頭全毀。（圖／記者吳奕靖翻攝）