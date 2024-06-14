閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母淚：出發前才通話

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

國道1號北上345公里（岡山路段）13日晚間發生一起死亡車禍！一輛保時捷因不明原因追撞槽車，由於撞擊力道猛烈，車頭嚴重凹陷，39歲宋姓駕駛當場爆頭慘死。據了解，宋男是國內知名的洗鞋達人，宋母傷心表示，兒子昨晚收店後是要到台中買材料，出發前還有打電話給她，說雨下很大，不料，之後就接到死訊。

▲洗鞋達人開保時捷上國道慘死，母受訪情緒崩潰。（圖／記者吳世龍攝，下同）

宋母14日接受媒體訪問時表示，兒子從事這行是因為父親的鼓勵，宋父曾告訴他，如果30歲以後找不到合適的工作，要學習一技之長，後來兒子從洗鞋職人開始，一做就做了10多年，包括洗鞋、修護皮件等等，都做得很好，很受客人肯定，後來宋父認為，這種店要年輕人比較有活力，所以就退出店內生意，全權交由兒子打理。

宋母邊哭邊說，丈夫在9年前過世了，兒子一直秉持著「向爸爸學習的精神」來從事這個行業。事發前兒子是要前往台中買材料，準備出發時，兒子還有打電話給她，說「下很大的雨」，猜測可能是打滑的釀成悲劇。

宋母提到，她晚上一直等待兒子回家睡覺，透露兒子離婚，還有兩個孩子，一個就讀國小三年級，一個才2歲，強調「他出去的時候都還很好」，怎料，晚上9時許卻接到消息，讓她大受打擊。

宋母表示，「昨天哥哥有去殯儀館，因為他覺得我沒辦法承受，怕我進去看會...他不讓我進去，所以他們有看到，只有我沒有看到。」難掩悲傷情緒痛哭，令人鼻酸。

▲事發當時撞擊力道猛烈，宋男當場爆頭慘死。（圖／吳世龍翻攝）