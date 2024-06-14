林森北銷魂養身館曝！顏值+三圍供選妃　淫老闆賺到要備點鈔機

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局日前接獲線報，林森北路上有1家養身館掛羊頭賣狗肉，在網路上刊登按摩女技師的照片、三圍供選妃，在12日前往查緝並逮捕負責人、員工共9人，另外還有36名按摩女技師、6名男客，並且查扣犯罪所得57.55萬、監視器主機、鏡頭以及點鈔機，另外還有電腦主機以及保險套等證物。

警方調查，在林森北路上一家養身館，名義上找來女技師替客人按摩服務，但私底下卻暗藏春色，由女技師向男客提供全套、半套性服務，依照按摩女技師的顏值、三圍等條件，半套分成2600元至3600元不等的價格，還在網路替女技師取「宅男甜心」、「大學妹子」等封號吸引尋芳客上門消費。

▲北市中山分局查獲林森北路養身館，找來美女技師按摩，但實質卻從事半套性服務。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方在12日中午時分前往查緝，逮捕61歲的吳姓女負責人，另外還有34歲周姓男子在內等8人，另外還有36歲莊姓女技師等36人、47歲陳姓男客等6人，其中有6名女技師正在替男客從事「半套按摩」服務，另外4名女技師則坦承有從事色情行為，案依社維法將16名男女開罰，最高可處3萬元罰鍰。

警方在現場查扣營業所得57萬5500元、監視器主機2台、螢幕2台、鏡頭19顆、無線電5台、點鈔機1台、工作用筆記型電腦2台、智慧型手機9台、平板電腦1台、使用過之保險套、員工班表名冊及帳冊等證物，訊後依照妨害風化罪嫌將吳姓女負責人以及周姓員工等9人移送法辦。

▲北市中山區林森北路養身館，在網路推出美女照片，依照顏值、三圍等條件分不同價位。(圖／記者邱中岳翻攝）

北市政府警察局中山分局強調，色情業者為了不法營利，經常以各種不同模式掩飾經營，並設置嚴密監控系統，以規避查緝，惟為端正風俗，淨化治安，營造市民優質生活環境，警方絕對持續嚴厲取締，呼籲不法業者勿心存僥倖，以身試法。