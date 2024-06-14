毒品分裝場藏身社區大樓　台南警溯源追源...抄出大量毒品

▲台南市警五分局破獲毒品分裝場，查獲藥頭李姓男子，起獲大量混合式毒品及分裝工具。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局為落實政府長期打擊毒品政策，今年3月份時查獲一男子持有毒品咖啡包，經持續溯源追查其毒品來源，鎖定藥頭李姓男子藏身在安南區某社區大樓內，疑似藏有大量毒品，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，13日執行搜索，逮獲李姓犯嫌，起獲大量混合式毒品及分裝工具，儼然就是一個毒品分裝場。

市警五分局長洪宏榮，對於溯源追查毒品案件相當重視，要求所屬能夠展現偵查能量，從源頭查緝販賣毒品之藥頭，本案從單純查獲藥腳犯嫌施用毒品之案件循線追查，進而鎖定上游藥頭李姓犯嫌有販賣及持有毒品之不法情事，經報請地檢署檢察官指揮偵辦並聲請搜索票、拘票獲核發後，於13日專案小組前往安南區某社區大樓執行搜索。

當場查獲24歲李姓犯嫌，並發現李姓犯嫌在其住家內私設毒品分裝場，現場查扣工作用手機2支、三級毒品愷他命共13包(毛重共168.18公克)、已封膜二級毒品咖啡包共71包(毛重共306.29公克)、二級毒品混合物兩盒(毛重1362公克)、混合用果汁粉9包(毛重共8219.4公克)、封膜機1台、磅秤4台、未使用毒品咖啡包包裝袋13批、夾鏈袋1批等相關證物，所查扣之毒品數量粗估可達上百人施用，全案詢後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。

市警五分局分局長洪宏榮表示，查緝毒品為現今政府主要之行動方針，第五分局秉持著新世代反毒策略，落實安居緝毒專案隔離社區藥頭精神，以「人」為中心追緝毒品源頭，以「量」為目標消弭毒品，本次毒品查緝成效卓著，將持續防毒、緝毒，阻絕毒品於轄區之外，有效淨化轄內治安。